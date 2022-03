Décès d'Yvan Colonna : en Corse, l'heure est au recueillement

Parti du lycée Laetitia vers 10 heures, le cortège, sobre et sans banderoles, prend la direction du cours Napoléon. Devant la préfecture, une voix s’élève : « À la cathédrale ! ». La jeune foule se remet alors en marche, rejointe désormais par un petit groupe d’adultes. À l’entrée du parking du Diamant, le regard de quelques uns est attiré par une inscription sur le mur : « Gloria à tè ! ». Nul besoin de préciser à qui ces mots sont destinés.Devant la cathédrale, quelques bougies subsistent du rassemblement spontané de la veille . « Nous voulons en allumer d'autres et chanter le Diu », expliquent Lisa et Flora. Vers 11 heures le chant finira par résonner sur le parvis, emmené par les professeurs de Corse Ceccè Lanfranchi et Paul-Vincent Mucchielli. Postée sur les marches qui surplombent le groupe, France-Angela Battini, filme la scène avec son téléphone portable. Enseignante elle aussi, elle a suivi la mobilisation des jeunes depuis ses débuts, jouant sans faiblir la carte de l’apaisement. Pour elle, ce moment est avant tout celui du deuil. « Yvan Colonna ce n’est ni un symbole ni un héros, c’est n’importe lequel d’entre nous. »