Décès à Lumio de Jean-Pierre Colombani

C'est avec une immense tristesse que l'on a appris ce matin le décès de Jean-Pierre Colombani survenu à l'âge de 63 ans.

Artisan, peintre en bâtiment, Jean-Pierre Colombani a été victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait sur un chantier, commune de Lumio.

Malgré les efforts des secours, il n'a malheureusement pu être ranimé.

Jean-Pierre Colombani était le fils de notre regretté ami, historien et journaliste à l'Ile-Rousse, Pierre Colombani.

Installé dans le village de Cateri avec ses deux filles Marine et Marie-Pierre, Jean-Pierre avait eu la douleur de perdre en Décembre 2017 son épouse née Francine Suzzoni.

Homme très serviable, toujours à l'écoute, il était apprécié de tous.

Ses obsèques civiles auront lieu le samedi 18 juillet à 17 heures au cimetière de Cateri.

En cette douloureuse circonstance la rédaction de CNI présente à ses filles Marie-Pierre et Marine, conseillère municipale à Cateri, à ses frères et soeurs: Marie-Jo, Nicou, Sylvie, Eric et Yannick, à toute sa famille et à ses proches ses sincères condoléances.