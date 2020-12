Décès à L'Ile-Rousse de Gilles Guidicelli

C'est avec stupeur que l'on a appris ce mardi le décès de Gilles Guidicelli. Sans nouvelles de lui, son entourage s'est inquiété de ne pas le voir arpenter les rues de la cité paoline comme il en avait l'habitude, et a donné l'alerte.

Son corps a été retrouvé sans vie à son domicile et la mort remonterait à la veille ou l'avant-veille.

Selon les premières constatations, Gilles Guidicelli serait décédé suite à un malaise cardiaque. Il avait 71 ans.

Personnage emblématique de la cité paoline où il a grandi et passé sa vie, Gilles était très connu de tous.

Talentueux footballeur, il a porté avec force et fierté le maillot du FCIR, du temps des Tomasini, Acquaviva, Emmanuelli, Sartori, Astolfi, Hiraut et autres.

Petit par la taille mais robuste, c'était un véritable battant.

Son Entraîneur de l'époque Pierre Pierre l'appréciait beaucoup.

Secrétaire de mairie du temps des regrettés maires Jacques Ambrogi et Pierre Pasquini, Gilles était un fidèle serviteur.

Garçon d'une grande honnêteté, serviable, toujours prêt à aider les autres, homme de caractère, il savait aussi se faire respecter.

Il était le fils de l'ancien garde champêtre de la ville Etienne Guidicelli.

Profondément affecté par la perte de sa compagne il y a plusieurs années, Gilles était devenu un loup solitaire mais il s'intéressait toujours à la vie de la cité paoline qu'il aimait tant.

Avec son départ c'est une nouvelle page qui se tourne dans la cité paoline qui perd l'un des siens.

Adieu l’ami.