Déambulation de François sur le front de mer : tout savoir sur la papamobile

À l'occasion de sa visite historique à Ajaccio, le Pape François a fait une entrée remarquée dans la ville. C’est à bord d’une Fiat 500 qu’il est arrivé au quartier Saint-Joseph, avant de monter à bord de la papamobile, ce véhicule iconique qui l’accompagne dans ses déplacements à travers le monde.



Ce dimanche, il a emprunté les rues d'Ajaccio à une vitesse modérée, pour se rendre à la clôture du colloque sur la pitié populaire au Palais des Congrès avant de célébrer la messe au Casone. Ce parcours est l'occasion pour les fidèles de l'apercevoir et de l'acclamer tout au long de son déambulatoire, jusqu'à la rue des Cannes. Et dans l'après-midi sur la place Miot.



Un véhicule chargé d’histoire

La papamobile, véhicule symbolique du Vatican, est bien plus qu’un simple moyen de transport. Ce qui semble être un simple outil de communication est en réalité un témoignage vivant de l’évolution du rôle du Pape et de ses rapports avec les foules. Le Pape François, fidèle à sa philosophie de proximité, a fait de la papamobile un symbole de la rencontre avec le peuple. Contrairement à ses prédécesseurs, il a choisi un modèle sans vitre blindée, privilégiant la connexion directe avec la foule des croyants.

Les papamobiles ont parcouru les rues du monde entier, mais chacune d’elles a une histoire différente. Le modèle actuel, une Mercedes, est celui qui accompagne le Pape François dans ses déplacements. Mais il n’est pas le seul à avoir utilisé une papamobile. Jean-Paul II, pionnier dans ce domaine, fut le premier à utiliser une voiture spécialement conçue pour lui, et depuis, chaque Pape a eu sa propre version, souvent adaptée aux spécificités de la visite ou au pays hôte.

Lors des dernières Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), le Pape François avait traversé les foules à bord d’une Mercedes spécialement conçue pour lui. Mais, comme il l’a fait lors de sa visite à Madagascar en 2019, il n’hésite pas à choisir des constructeurs locaux pour ses déplacements, comme l’a fait le Vatican en 2014 pour sa visite en Corée du Sud, où il a utilisé une papamobile Kia Soul, ou en 2018 au Pérou, où une Chevrolet lui a offert un SUV Traverse customisé.





De Pie XI à François : l’évolution d’un symbole

L’utilisation d’un véhicule pour le Pape remonte au règne de Pie XI (1922-1939), bien avant la création de la papamobile telle qu’on la connaît aujourd’hui. Au départ, ce véhicule n’avait aucune protection particulière. Mais tout a changé après l’attentat contre Jean-Paul II en 1981. Ce jour-là, sur la place Saint-Pierre, le Pape a été gravement blessé par deux balles tirées par un terroriste. Cet événement tragique a entraîné une évolution du modèle de papamobile, désormais équipée de vitres blindées et d’une carrosserie renforcée, capable de résister à des tirs à l’arme lourde.

Toutefois, le Pape François a décidé de s’affranchir de cette protection. Il refuse de se séparer de la foule, préférant des déplacements moins protégés et plus directs. Ce choix, bien que risqué, témoigne de sa volonté d’être au plus proche de ceux qui viennent le rencontrer.





Une déambulation au cœur de la ville

Ce dimanche, le Pape s'est lancé dans une déambulation à faible vitesse dans les rues d’Ajaccio. La papamobile, roulant à seulement quelques kilomètres par heure, a traverséla foule en toute tranquillité, permettant aux fidèles d’acclamer le Saint Père. Mais ce n’est pas seulement un moment de proximité. En chemin, le Pape a fait une halte devant le baptistère Saint-Jean, un site historique datant du Ve siècle, récemment découvert, où il rencontrera également des associations caritatives locales. Ce fut l’occasion pour lui de saluer les bénévoles et les personnes œuvrant pour les plus vulnérables.