De la Corse à Strasbourg, une immersion européenne pour 11 jeunes

Quelques jours après leur déplacement au Parlement européen de Strasbourg, les onze jeunes engagés dans le programme Erasmus+ « La jeunesse sur les routes de l’Europe », porté par l’association E Sette Scale, la Maison Familiale Rurale (MFR) de Casinca et l’ensemble musical A Brigata, dressent le bilan d’une expérience marquée par les échanges et la découverte du fonctionnement des institutions européennes. Du 12 au 14 mai, les jeunes venus de Bastia, de Casinca et de Porto-Vecchio ont participé à une rencontre organisée par l’Union nationale des Maisons Familiales Rurales. Près de 70 participants originaires de France, d’Islande, de Suède, d’Estonie, de Roumanie ou encore de Polynésie ont pris part à « des ateliers collaboratifs, des débats et des simulations parlementaires directement au sein de l’hémicycle du Parlement européen ».





Les échanges ont porté sur plusieurs problématiques communes aux territoires ruraux et insulaires, comme « les difficultés de mobilité, la transmission des savoir-faire, la reprise des exploitations agricoles, l’engagement des jeunes ou encore le sentiment d’éloignement vis-à-vis des grandes institutions européennes ». Pour les organisateurs, cette immersion a constitué « une véritable école de la démocratie ». « Les échanges ont permis de constater que les problématiques rencontrées dans les campagnes islandaises, estoniennes ou corses présentaient de nombreux points communs malgré les distances géographiques », précisent-ils, indiquant « qu’à l’issue de cette rencontre, les propositions formulées par les participants ont été regroupées dans un Livre Blanc destiné aux décideurs européens. »





Au-delà des débats, le séjour a également été marqué « par une importante dimension culturelle et patrimoniale ». L’ensemble A Brigata a notamment proposé plusieurs interventions musicales et les jeunes Corses ont interprété plusieurs chants au sein du Parlement européen, dont le Diu et A Palatina. « Ces moments ont suscité de nombreux échanges entre les délégations présentes. Plusieurs jeunes européens découvraient la culture corse pour la première fois, donnant lieu à des discussions et partages musicaux, notamment avec la délégation polynésienne », expliquent les organisateurs.



À travers cette expérience, les organisateurs ont souhaité « montrer que les jeunes issus de territoires ruraux et insulaires avaient pleinement leur place dans les grands débats européens contemporains et que leurs réalités de terrain pouvaient nourrir concrètement la réflexion collective à l’échelle européenne ».

