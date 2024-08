De Miami à la Corse : l'hommage de Jennifer Chiaramonti à son père

- Votre lien avec la Corse

- j'ai vécu en Corse jusqu'à l'âge de 24 ans. Pendant ces années, j'ai organisé des défilés de mode avec mon père, Paul Chiaramonti, qui était coiffeur. Ensemble, nous avons monté 30 défilés en quatre ans dans des lieux emblématiques comme le Théâtre et la Citadelle de Bastia, tout en reversant des fonds à des associations lors de certains événements. Il y a dix ans, j'ai décidé de partir à Miami pour construire ma vie. Mon père m'a rejoint, mais il est malheureusement décédé d'un cancer il y a quatre ans.

La Corse reste toujours dans mon cœur, c'est l'île où j'ai grandi et où mes racines sont profondément ancrées.

Aujourd'hui, j'ai décidé de relever un pari fou : recréer des défilés en hommage à mon père, depuis Miami. Et cela va commencer dès le 31 août.



- Mais comment ?

- Avec une équipe talentueuse sur place, composée de Jeremy Pelerin, manager, et Prescillia Poggioli, directrice artistique, nous avons préparé un spectacle grandiose. Ce show comprendra des défilés, des chanteurs, des rappeurs, des danseurs, une artiste de feu et d'autres surprises.



- Monter un tel programme depuis Miami c'est un pari ambitieux ?

- Pourquoi pas ? La mode, le souci du détail, le spectacle : c'est ma passion. Et je pense avoir réuni toutes les personnes qu'il fallait pour faire de cette soirée un événement inoubliable.



- L'objectif poursuivi ?

- Réunir les gens, soutenir les commerçants locaux et faire briller la mémoire de mon père depuis le ciel.