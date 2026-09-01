De Bavella à Sartène, 150 kilomètres de marche pour faire vivre « l’Espérance »

Car au-delà de sa dimension sportive et symbolique, la Strappata veut aussi remettre en lumière des itinéraires parfois méconnus. Une partie des 150 kilomètres empruntera ainsi d'anciens chemins muletiers réhabilités au fil des années par la Collectivité de Corse mais encore peu fréquentés. « La randonnée en Corse, ce n’est pas que le GR20. Il y a des sentiers magnifiques un peu partout, et les parcourir c’est une façon aussi de les mettre en valeur. C’est un pan de notre histoire parce que ce sont nos anciens qui les empruntaient », glisse Nicolas De Peretti.



Une chaîne de solidarité



Pour cette première édition de la Strapatta, 4 à 5 marcheurs devraient accompagner Nicolas De Peretti et effectuer l'intégralité du parcours. D'autres pourront ponctuellement les rejoindre au fil des étapes. « On sait qu’il y a des gens qui souhaitent venir et on espère d’ailleurs qu’il y aura pas mal de marcheurs. Notre volonté c’est aussi d’avoir un petit effet boule de neige », dévoile Nicolas De Peretti en notant qu’environ 80 % des étapes ont volontairement été pensées pour rester accessibles. La traversée des villages aura également toute sa place dans cette aventure, l'idée étant aussi de profiter de cette semaine pour aller à la rencontre des habitants et faire vivre une chaîne de solidarité autour du projet.



Car comme lors de son premier périple, l’objectif est aussi de mettre ces kilomètres au service de causes qui tiennent à cœur aux membres de SPES. Cette année, l’association a choisi de tourner une partie de son action vers les cancers pédiatriques et notamment vers l’association A Te Carlucciu, qu’elle connaît déjà pour avoir mené à ses côtés une traversée de la Méditerranée. « Ne serait-ce que l’expression cancers pédiatriques se suffit à elle-même pour mériter un soutien », estime Nicolas de Peretti. « Ce sont des situations qui sont horribles pour les enfants évidemment, mais aussi pour les aidants et les familles. Et je pense que c’est une belle chose d’essayer de soutenir des gens ici, de façon concrète ».



L’enfance sera également au cœur de l’autre volet de la collecte. Après les 40 000 euros réunis l’an dernier en faveur des orphelins du Liban, SPES souhaite de nouveau soutenir un établissement dans le pays et étudie actuellement les différents projets auxquels elle pourrait apporter son aide par le biais de l'Oeuvre d'Orient. Pour autant, pas question de se mettre la pression pour fixer un montant à atteindre. « Je ne sais pas comment on a fait pour avoir autant d’argent l’année dernière. C’était magnifique, extraordinaire », reconnaît Nicolas de Peretti en affirmant que plus que le chiffre inscrit au bout de la collecte, c’est ce qui se créera autour de la Strappata qui lui importe. « Faire connaître ces chemins, ces problématiques de santé, échanger avec les gens, voir tous ces liens, tous ces soutiens qu’on a eus de façon gratuite, du plus petit geste au plus grand, c’est pour nous plus important que l’euro déposé sur la table », assure-t-il. La collecte débutera néanmoins dès la veille du départ, puisque ce samedi 26 septembre, un concert caritatif réunira à Sartène Paul Mancini, Terra Mea ainsi que Jean-Paul Poletti et le Chœur de Sartène. L'intégralité de la recette sera reversée aux œuvres soutenues par SPES.

