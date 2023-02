David Suarez et Fethi Harek : ils ont joué à Rodez et au Sporting, mais leur cœur est resté "bleu"

A la question, comment avez-vous vécu votre passage sur l’île de beauté ? la réponse de David Suarez, aujourd'hui responsable de la N3 de Clermont Foot, a été un cri véritable coup cœur.

"Ça a été ma Champions League. Je jouais plus trop à Sedan et on avait tenté ce pari-là, avec Frederic Hantz. Ça a été deux saisons magnifiques. On est parti de rien, le club savait que si on ne montait pas, c’était le dépôt de bilan. On a survolé les débats et j’ai retrouvé le plaisir de jouer, dans une ferveur populaire énorme. Mes deux plus belles années de ma carrière footballistiques se sont déroulées à Bastia. De fil en aiguille, on a continué la deuxième année sur la même dynamique et on a réussi à faire remonter le club en Ligue 1. J’ai l’impression d’avoir redonné du bonheur aux gens, c’était un de mes objectifs fixés quand je suis arrivé : redorer l’image du club. J’ai marqué des buts, j’ai vécu de bons moments. Jouer au Sporting dans ce stade là, avec cette ferveur, c’était exceptionnel. Pour l’anecdote, la seule équipe contre laquelle on n’avait pas réussi à marquer, c’était Rodez, où on avait fait deux matches nuls, deux 0-0.”