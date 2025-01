Dans ses vœux pour 2025, Gilles Simeoni appelle à un sursaut face à la "violence qui meurtrit" la Corse

C’est dans un contexte marqué par les tragiques événements du 23 décembre à Ajaccio que Gilles Simeoni a présenté ses vœux pour 2025. L’allocution, d’environ six minutes, s’est ouverte sur un hommage à Pierre-Louis Giorgi, tué lors de la fusillade au Lamparo, et aux six autres victimes blessées. « Les mots ont un goût de cendre, et ils semblent dérisoires, et inutiles. [...] Ajaccio et la Corse ont été endeuillés, la veille de Noël, par une fusillade dramatique.» Revenant sur ce drame, le président de l’Exécutif a pointé une violence multiforme qui menace de « meurtrir notre île et d’emporter nos enfants ».



Le président a souligné que la Corse ne pouvait se permettre de continuer à souffrir de cette violence, surtout après avoir montré au monde une autre image, celle d’une terre de paix et de ferveur, à l’occasion de la visite du Pape François. « Comment la Corse peut-elle, à une semaine à peine d’intervalle, offrir au Pape et au monde le visage d’une terre de ferveur et de paix, et être à nouveau rattrapée par ses pires démons ? »



Face à ce constat, Gilles Simeoni a insisté sur la nécessité d’agir pour enrayer les phénomènes mafieux et les violences qui gangrènent la société corse, en appelant à des réponses fermes et collectives. « Les vœux doivent plus que jamais se transformer en actes. Faisons reculer le culte des armes, le mythe du voyou et le fléau de la drogue, par la loi et son application bien sûr, mais aussi par l'éducation, par l'exemplarité des comportements, par la revalorisation du travail, par la solidarité entre les générations, par la construction d'une économie saine et d'un modèle sociétal vertueux. »



Le président a également annoncé que l’Assemblée de Corse débattra en début d’année des moyens à mettre en œuvre pour « construire des remparts contre les dérives mafieuses et pour une société démocratique et respirante. »