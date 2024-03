Dans l'Extrême-Sud, un diagnostic de proximité pour les malades d'Alzheimer

Le Dr Alain Studer est le médecin coordonnateur qui a travaillé sur ce projet d'implantation d'un centre de mémoire à l'hôpital de Bonifacio : "Le problème de l’Extrême-Sud, c’est qu’on est très loin de Bastia et d'Ajaccio. Et pour des personnes qui ont un certain âge, 70 ans voire plus, c’est compliqué de faire cinq heures de route pour un dépistage. Et on peut parfois se poser la question de la fiabilité d’un dépistage chez une personne qui a dû faire trois heures de route, puis une heure d’attente… Il y a quand même une certaine fatigue."



Grâce à la volonté commune du docteur Pancrazi, du centre de mémoire régional de Bastia, et de l'hôpital de Bonifacio, ce projet a pu voir le jour assez rapidement. "On avait déjà les ressources humaines adéquates pour pouvoir avancer. À savoir la présence d’un psychiatre, d’un psychologue, d’un ergothérapeute... Bref, de tous les intervenants en mesure d'apporter un plus dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes ayant des troubles de la mémoire." Un tel centre nécessite par ailleurs peu d'investissements en matière d'équipements : "Ça a surtout été de l'aménagement de salles, confirme Nicolas Ballarin. L'association Les Pinceaux du cœur est notamment venue décorer les murs de l'hôpital pour rendre les pièces plus accueillantes."



Dans la microrégion, le nombre de personnes âgées ne cesse d'augmenter, et avec lui, le nombre de personnes atteintes de maladies neurodégénératives : "Quand je suis arrivé dans l'établissement, j'ai constaté énormément de pathologies de type Alzheimer chez des personnes qui souhaitaient rentrer en EHPAD ou en unité de soins longue durée, confirme le Dr Studer. Et elles n'étaient pas dépistées, pour la plupart d'entre elles." Les signes avant-coureurs de ces maladies ? "Des problèmes de mémoire et de concentration", précise Chahinez Laidli, la psychiatre de l'hôpital de Bonifacio, où il est désormais possible de réaliser en une matinée toute une batterie de tests pour un dépistage. "Même si on ne dispose pas de tous les plateaux techniques", regrette Chahinez Laidli. En conséquence, pour les cas trop complexes, le patient sera redirigé à Bastia.



"Éviter des situations catastrophiques"



L'hôpital de Bonifacio reçoit pour le moment entre un et deux patients par semaine pour un diagnostic. "On a un objectif de cinquante passages minimum à l’année pour pouvoir être labellisé, souligne le Dr Studer. Ça répond à un besoin de la population. Ça permet d’éviter des situations catastrophiques que l’on pouvait rencontrer, avec des personnes qui n’étaient pas dans le circuit de soins. Elles devaient ensuite être redirigées à Bastia, soit être prises dans l’urgence dans des centres spécialisés. "



Ce centre de mémoire de proximité permet donc de gagner un temps précieux aux malades. La volonté du centre régional, basé à Bastia, est d'ouvrir à moyen terme deux nouvelles antennes à Calvi et Corte.