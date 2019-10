Daniel Ferreira-Concalves, le candidat corse au titre de Mister France

Comment êtes vous arrivé à participer à l'élection de Mister Corse?

" Ça faisait quelques années que l'on me conseillait de participer au concours de Mister Corse. Mais je n'ai jamais osé me lancer, j’étais plutôt timide. Je me disais que ce n’était pas pour moi. Vous savez comment ça se passe chez nous!

Mais en décembre dernier, on m’a contacté pour être le cavalier des Miss 15-17 ans lorsqu'elles défilaient pour le titre. J’ai accepté et j’ai beaucoup aimé l’ambiance du comité et de la scène.

À partir de là je me suis laissé tenter pour le prochain concours. Et voilà !

Vous parlez du regard des autres, avez-vous été touché par ces critiques?

- Oui, j'ai beaucoup été critiqué, notamment sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un réussit, c'est souvent le cas. Et puis on a aussi été dire que je n'étais pas corse, car mon nom de famille n'était pas d'ici. Mais beaucoup des gens me soutiennent, les critiques me passent au-dessus et me motivent davantage. J'avance avec ceux qui veulent avancer avec moi.

Qu'avez-vous ressenti en devenant Mister Corse ?



" C’est beaucoup d’émotion. Je n’avais pas trop l’habitude d’être aux premières loges. C'est beaucoup de stress. Après avoir été élu, au début, je n'y croyais pas trop. On ne réalise pas vraiment ce qui nous arrive. J'étais vraiment content.

Et maintenant que se passe-t-il ?

"J'apprends, je me forme jusqu’à l’arrivée du concours Mister France. À Paris il y aura également quelques jours juste avant l'élection.

Si vous deviez donner des conseils aux jeunes qui aimeraient se lancer, que diriez-vous ?

" Il faut croire en soi, croire en ses rêves. Ne surtout pas s'arrêter aux regards et aux critiques des autres car quoi que l'on fasse, nous sommes toujours critiqués. Si on a un objectif dans la vie, il faut tout mettre en oeuvre pour l'atteindre.