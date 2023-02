DOSSIER - Comment sont suivis les enfants à HPI dans l’Académie de Corse ?

Une fois le diagnostic posé, l’Éducation Nationale pourra alors proposer à l’enfant et ses parents un Programme Personnalisé de Réussite Éducative. « Cela implique des adaptations pour l’enfant. Peut-être que si l’enseignant est sensibilisé, il lui donnera plus de travail, il accentuera le versant créatif, comme l’art ou la musique, si cela plait à l’enfant, il le responsabilisera un peu plus », explique la médecin en insistant sur le fait qu’il « faut aller dans le sens de ce qu’aime l’enfant ». « Et puis dans certains cas, de mon avis, mais ce n’est pas celui de tout le monde, on peut aller jusqu’à faire sauter des classes à un enfant. Ce n’est pas parce qu’il aura sauté une classe qu’il sera malheureux par la suite, au contraire : il apprend plus vite certaines choses, donc il s’embêtera moins et sera plus heureux », ajoute-t-elle.



Et puis si cela ne suffit pas, l’enfant peut aussi être adressé à des spécialistes qui font des bilans et faire l’objet d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI). « Il faut vraiment savoir accompagner ces enfants, éviter qu’ils s’ennuient, leur proposer des parcours adaptés », martèle le Dr Ferrara, « Et puis à l’école, on peut leur mettre en place un tutorat, c’est-à-dire qu’ils aient un adulte référent à qui ils peuvent parler ».



Dans tous les cas, la conseillère technique du recteur invite à s’appuyer sur les règles de bonnes pratiques et les données scientifiques. « Il ne faut pas faire n’importe quoi pour le prendre en charge à la fois d’un point de vue pédagogique, médical, social et familial. Il faut bien faire comprendre que les parents font partie de la boucle », livre-t-elle avant de conclure : « Il faut qu’ils accompagnent l’enfant surtout au moment de l’adolescence, mais il faut qu’ils comprennent que c’est un mauvais moment à passer, qu’il va s’en sortir ».