DJ Ioma va se produire sur la Plage d'Argent à Ajaccio

Avant de se produire dans la Cité impériale, DJ Ioma est revenu sur ses sources d’inspiration : « j’ai exploré différents styles entre ambient, deep house, deep techno, afro et broken beat. Ma musique se veut être une réflexion sur la vie tout en suscitant des émotions et des idées. Une manière d’avoir une attitude positive. »

Si la musique électronique rythme son existence, cette dernière repose sur une évidente culture musicale : « très jeune j’ai été initié à la musique classique ainsi qu’au rock et au Jazz. J’ai par conséquent une vision très éclectique de la musique ».

"La scène électro se porte bien"

L'occasion pour le DJ Porto-Vecchiais de faire un état des lieux de la scène électro en Corse.

"Elle se porte bien et s’est beaucoup développée depuis le Covid. De plus en plus de collectifs organisent des évènements de qualité avec des programmations tout aussi variées les unes que les autres. Je pense à Space Moon qui organise des soirées intéressantes partout en Corse. Calvi On The Rocks et Soluna qui mettent en valeur la région tout en amenant dans leur direction de grands artistes comme Adriatique, Jennifer Cardini et Marco Carola. Era Ora, sont aussi très forts avec des artistes comme Brasi, Nicolas Lutz ou encore P.O. Le Sea Lounge - Da Mare a aussi fait une belle année avec des noms comme LP Giobbi et DJ Tennis. C’est assez admirable de les voir tous se développer. Chacun a su se renouveler tout en prenant des risques et en proposant quelque chose de nouveau sur l'île. J’espère toutefois que de nouveaux collectifs ouvriront la porte à d’autres styles comme la drum’n’bass, la techno ou la minimal. Il existe encore une trop grande similarité dans les styles des événements, alors que la Corse est de plus en plus ouverte musicalement. Avec le temps, en travaillant avec la collectivité et les acteurs majeurs de la Corse, elle pourrait devenir l’une des destinations les plus emblématiques pour la musique électronique"

DJ Ioma qui en a profité pour évoquer les artistes corses les plus emblématiques . " Charlotte est une artiste insulaire qui se développe bien en ce moment. Je pense aussi à P.O, Pasqua Pancrazi et Maaura qui arrivent à proposer de belles choses entre Deep House, Italo Disco et House… C’est vraiment cool de voir que la Corse est capable d’abriter des artistes aussi talentueux que ceux que l’on rencontre à l'international."

Et Camille Luciani de clore son propos sur ses propres échéances à court et à court moyen terme: " Là de suite il y a Space Moon à la Plage d’Argent ainsi qu’une autre à Nice en septembre. Ce sont deux dates importantes. Je ne peux pas en dire plus sur celle de Nice mais de nouvelles créations sont prêtes pour l’occasion."