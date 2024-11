D’Argiusta-Moriccio à New York : Bastien Caraccioli boucle son 100e marathon en 3h55

Bastien Caraccioli n’a jamais reculé devant les défis. Amputé du bras gauche depuis un accident de voiture en 2017, ce jeune Corse de bientôt 30 ans a franchi une nouvelle étape en participant au prestigieux marathon de New York, qu’il a terminé en 3 heures et 55 minutes. "New-York City Marathon validé en 3h55", a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux, soulignant l'ambiance extraordinaire des cinq quartiers de la ville américaine, où des millions de personnes étaient rassemblées pour encourager les coureurs.



Préparé avec rigueur, son exploit est le fruit de trois mois d’entraînement intense, débuté en août. En de dizaines de séances de course sur route, Bastien a tenu un programme rigoureux pour tenter de battre son objectif de 3 h 40, un temps qu’il avait déjà atteint lors des marathons de Paris et de Stockholm. Malgré une légère déviation de ce chrono, il se dit pleinement satisfait : "L’essentiel était de prendre du plaisir pour ce centième dossard. Ma plus belle victoire est d’avoir réuni beaucoup de personnes pendant ce marathon, à 6000 km d’ici, pour nous suivre et nous soutenir tout simplement", a-t-il confié.



Porté par le soutien à distance de ses proches, Bastien Caraccioli a trouvé en cette aventure un moyen de puiser dans une force collective : "Merci du fond du cœur pour vos pensées qui m’ont porté quand les jambes ne suivaient plus." Pour lui, ce marathon a été bien plus qu'une course : "Cette expérience était bien plus qu’un marathon, le meilleur est à venir…"



Ce 100e dossard marque une étape de plus dans le parcours d’un sportif qui, malgré l’épreuve de son amputation, s'est lancé corps et âme dans la course à pied. Il salue aujourd'hui la "confiance engrangée" et le "soutien" qui ont jalonné son parcours, et se prépare déjà à de nouveaux objectifs.