Cyclone Belal : 15 agents d’EDF Corse en renfort à La Réunion

Le passage ravageur du cyclone Belal a frappé durement l'île de la Réunion, causant des dégâts matériels considérables et privant de courant près de 150 000 foyers au plus fort de la tempête, indiquent les autorités locales. Avec la levée de l'alerte rouge, les secours sont désormais mobilisés pour évaluer l'étendue des dégâts.

Face à cette situation d'urgence, Enedis a déployé son plan d'intervention rapide d'électricité (FIRE), mobilisant une équipe de soixante techniciens, dont 15 venant de Corse, pour rétablir l'électricité dans les plus brefs délais.



Les techniciens corses, des volontaires expérimentés en situations de crise, sont arrivés sur l'île avec un avion affrété par le gouvernement. Leur mission : collaborer avec les secours locaux et rétablir l'électricité pour 90% des clients dans les 48 heures.



De très gros dégâts sur place



Le cyclone Belal a causé de gros dégâts sur place. Des routes sont coupées, et des habitations sont endommagées par des vents à plus de 200 km/h. Une personne sans domicile a perdu la vie lors du passage du cyclone.



Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu sur place ce mercredi.