Crise liée au Covid-19 : les intermittents du spectacle corses en difficulté

Ils sont musiciens, chanteurs, danseurs, comédiens, techniciens et ont tous un point en commun : ils sont intermittents du spectacle. Un métier mis à mal depuis mars 2020 par la crise sanitaire et l’impossibilité de se produire. Si l’horizon semblait se dégager au début de l’été 2021, la recrudescence du nombre de contaminations et les nouvelles mesures sanitaires entraînent les annulations en cascade des dates prévues au mois d’août. Un danger pour ces professionnels du spectacle qui doivent justifier de 43 dates déclarées par an pour bénéficier de leur statut d’intermittent. Si la Corse, grâce au grand nombre d’évènements qui se déroulent l’été, semble être un paradis pour eux, la deuxième partie de saison pourrait bien se révéler être un enfer.



Jérémy Lohier est l’un d’entre eux. Musicien, ingénieur du son et de la lumière, il porte la double casquette. « Sur la saison, une dizaine de dates a sauté ! » désespère-t-il. Plus le temps passe et plus les annulations se multiplient. En cause, la prise de décision des organisateurs des représentations qu’ils soient des organismes publics, privés ou les intermittents eux-mêmes comme l’explique Jérémy Lohier : « il y a deux types de situations. Les annulations qu’on nous impose, celles décidées par la préfecture ou les organisateurs et celles que nous décidons nous-même car nous ne sommes pas sûr d’arriver à remplir le public à cause du passe sanitaire ».