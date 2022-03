Covid : les hôpitaux corses à nouveau sous tension ?

Selon les prévisions de l’institut Pasteur relayée par l’ARS de Corse, « les projections sur l’impact hospitalier à 15 jours ne sont pas optimistes en Corse ». D’autant plus qu’il faut ajouter aux patients Covid, ceux touchés par l’épidémie de grippe croissante sur l’île. « Les deux épidémies s’entremêlent », indique le docteur Laurent Carlini qui constate une augmentation des consultations pour des symptômes grippaux.

De quoi mettre sous tension les services hospitaliers ? « Celui des urgences d’Ajaccio l’est déjà à cause de cette double filière Covid et conventionnelle », selon le médecin. Pour l’instant, les hospitalisations liées au Covid ne sont pas des plus virulentes même si cinq personnes en sont décédées entre le 13 et le 20 mars. « Aux urgences on retrouve une population âgée et fragile et dont, majoritairement, le schéma vaccinal n’a pas été complété par une dose de rappel », précise le docteur Laurent Carlini. Selon l’ARS, au 20 mars 2022, 67,3 % de la population insulaire a reçu un schéma initial complet et 49,8 % a reçu une dose de rappel.