4 252 positifs en une semaine : le nombre de cas de Covid augmente en Corse

Le nombre hebdomadaire de cas positifs au Covid-19 continue d'augmenter tandis que les hospitalisations sont stables, selon les chiffres publiés jeudi 24 mars par les autorités sanitaires.

Le nombre de nouveaux cas recensés entre le 13 et le 120 mars est de 4 252, contre 2 235 sept jours auparavant. La moyenne sur sept jours s'élève à 607 , contre 300 cas la semaine précédente. Les taux d’incidence et de positivité augmentent fortement respectivement 1 234 cas pour 100 000 habitants contre 648 la semaine précédente, soit une évolution de + 90 %, et 28,2 %.

Le taux de dépistage augmente aussi et lors de la semaine entre le 13 et le 20 mars, 15 070 Corses ont été nouvellement testés par RT-PCR ou test antigénique contre 11 475 l a semaine auparavan t .



Hospitalisations

Sur la région, la file active des hospitalisations conventionnelles est en légère augmentation: 39 nouvelles admissions au cours de la semaine, dont 7 nouvelles admissions en réanimation. Au 20 mars 78 patients hospitalisés avec une moyenne d'âge de 74,4 ans sont hospitalisés sur l' île , 8 autres sont hospitalisés en réa avec une moyenne d'âge de 69,5 ans.



5 nouveaux décès

Dans la semaine entre le 13 et le 20 mars, on déplore 5 nouveaux décès. Depuis le début de la surveillance, et jusqu’au 20 mars, 383 personnes sont décédées à l’hôpital : 196 en Corse-du-Sud et 187 en Haute-Corse.



Vaccination

Au 20 mars 2022, en Corse, 67,3 % de la population a reçu un schéma initial complet et 49,8 % a reçu une dose de rappel.