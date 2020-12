Covid-19 : un décès supplémentaire ce dimanche en Corse

Un décès supplémentaire est survenu ce dimanche à l'hôpital de Bastia, il s'agit d'un homme de 66 ans selon l'agence régionale de la santé de Corse. Au total, depuis le début début de l'épidémie, 140 personnes sont décédées sur l'ile à cause de la Covid.

Ce dimanche 20 personnes, dont 6 en réanimation ou soins intensifs, sont encore hospitalisées dans les hôpitaux d'Ajaccio et de Bastia.

Le nombre de nouveaux cas s'élève quant à lui à 11 (dont 9 en Haute-Corse) et le taux de positivité, calculé sur 7 jours glissants s'établissait à 0,8%.