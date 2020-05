Covid-19 : tests négatifs pour les suspicions de contamination chez "Pulsat" de Corbara. Le magasin ouvert

Ainsi que nous l'avons relaté hier, Laurent Lafarge, responsable de l'enseigne "Pulsat" de Corbara et son associé Jérôme Félix ont décidé mercredi de fermer à nouveau les portes de leur magasin après avoir pris connaissance qu'une employée aurait pu être positive au Covid-19 contaminée par son conjoint testé positif.Dans le même temps, les collaborateurs en contact ont été invités à rester chez eux et à se faire dépister.Une décision responsable de la part des dirigeants de cette enseigne qui ont privilégié avant tout la sécurité de leur personnel et des clients.La bonne nouvelle a été annoncée ce matin par Jérôme Félix lui même concerné par ce test de dépistage." Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui par leurs appels et messages se sont inquiétés de notre santé. Ce matin, c'est avec le soulagement que vous imaginez que nous avons le retour négatif des tests effectués. Plus rien ne s'oppose à ce que le magasin rouvre ses portes dès ce vendredi à 14h30. Nous nous réjouissons aussi que notre collaboratrice suspectée de Covid soit elle aussi testée négatif alors que son compagnon était positif. Par mesure de précaution, elle restera encore quelques jours chez elles.Encore une fois merci à tous pour tout votre soutien".