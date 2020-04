Covid-19 : les masques réceptionnés en Haute-Corse

La préfecture de Haute-Corse a également soumis à la répartition les équipements collectés grâce à la solidarité et à la générosité d'entreprises du département, mais aussi des équipements indispensables pour le soignants telles que des blouses et des surblouses.

Ils ont été acheminés vers les professionnels de santé.



Les militaires de la brigade motorisée de Borgo ont participé au transport et à l’escorte en toute sécurité du matériel réceptionné à l’aéroport de Bastia au profit de l’agence régionale de santé.