Covid-19 : le premier centre de vaccination de France ouvert 24h/24 voit le jour à Sarrola Carcopino

Face à la propagation du variant Omicron, la préfecture de Corse du Sud et l’ARS de Corse s'engagent à accélérer accélérer la campagne de rappel vaccinal anti-Covid et pour ce faire ont autorisé l’ouverture d’un nouveau centre de vaccination sur la commune de Sarrola-Carcopino. Coordonné par les docteurs Michel Mozziconacci et Antoine Ottavi, ce centre, qui ouvrira ses portes samedi 8 janvier, 9h30 au sein des locaux de SOS médecins (centre commercial Effrico- Baléone), est une première en France car il proposera des chenaux de vaccination 24h/24.L’ouverture du centre permettra selon les autorités sanitaires locales d’augmenter la capacité vaccinale dans le département de Corse-du Sud et répondre à la demande de rappels vaccinaux : "Grâce à la mobilisation de la commune de Sarrola-Carcopino, de l’association SOS médecins, des professionnels de santé du territoire et des services de l’ARS, ce centre permettra de réaliser au minimum 1000 vaccinations chaque semaine." indique l'ARS qui precise que la vaccination dans le centre est aussi ouverte aux primo-vaccinés à partir de 12 ans. La vaccination pédiatrique des 5-11 ans n’est pas proposée dans ce centre.Les équipes du centre accueilleront les patients avec ou sans rendez-vous les lundi, mercredi et samedi 24h/24 dans les locaux de SOS Médecins à Baléone (centre commercial Effrico)N° du secrétariat : 04 95 25 24 97 ou www.doctolib.fr