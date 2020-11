Covid-19: en Italie l'Ordre des Médecins réclame un "confinement total" de 6 semaines

“La situation est largement hors de contrôle” selon le professeur Massimo Galli, chef du département des maladies infectieuses de l’hôpital Sacco de Milan, la région la plus touchée en Italie. Malgré les nouvelles mesures sanitaires mises en place le 6 novembre par le Gouvernement italien(couvre-feu national de 22h à 5h et reconfinement de régions les plus touchées) l'ordre national des médecins demande à l'Etat de décréter sans délai un « confinement total » pour endiguer la deuxième vague de coronavirus.L'Italie enregistre entre 25.000 et 40.000 nouveaux cas positifs chaque jour et les nouvelles hospitalisation mettent le système sanitaire - pourtour les soins intensifs - sous forte tension, dans plusieurs régions et les hôpitaux doivent déprogrammer les opérations et examens prévus pour d’autres pathologies.L’Italie a franchi la barre de 41.000 morts pour plus de 935.000 cas et pour tenter de faire face à cette la deuxième vague, le gouvernement a classé les 20 régions italiennes en trois catégories, en fonction de la gravité de la situation, allant de la jaune, où un couvre-feu national est en vigueur, à la rouge, où un confinement relativement strict - à la française - est appliqué.