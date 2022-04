Covid-19 : en Corse, 3 938 cas et 10 décès supplémentaires en une semaine

Après de nombreuses vagues, la dernière semble petit à petit perdre en vigueur en Corse, et même si le Covid-19 nous a habitués à bien des surprises, les données publiées ce jeudi 28 avril par l'agence régionale de santé de Corse confirment un ralentissement de la circulation virale "même si les indicateurs restent à un niveau élevé."

Le nombre de nouveaux cas recensés entre le 18 et le 24 avril est de 3 938 positifs soit, 563 nouveaux cas par jour, soit une diminution de 17% par rapport à la semaine précédente.



Si le nombre de nouveaux cas diminue fortement sur l'ile, dans les hôpitaux, le virus continue à faire un nombre important de victimes. Au cours de la semaine dernière 10 personnes sont décédées en Corse.



Hospitalisations

Tous services confondus, la file active quotidienne des hospitalisations a dépassé à deux reprises les pics observés lors des précédentes vagues. Les 22 et 23 avril 188 hospitalisations ont ôte enregistrées alors que le pic le plus important des vagues précédentes, observé le 24 janvier dernier en Corse, était de 169. Néanmoins, depuis quelques jours le nombre de nouvelles hospitalisations continue de diminuer par rapport à la semaine dernière alors que le nombre de nouvelles admissions en réanimation augmente légèrement (9).

Actuellement 113 patients, avec une moyenne d’âge de 77,7 ans, sont hospitalisés à Ajaccio et Bastia et 13 patients, avec une moyenne d’âge de 74,2 ans, se trouvent en réanimation ou soins intensifs.



Vaccination

Au 24 avril 2022, en Corse, 67,4 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50,3 % a reçu une première dose de rappel.