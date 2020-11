Covid-19 : "Registeo", un cahier de contact numérique made in Corsica

Dès ce samedi 28 novembre, se rendre dans les commerces tout en veillant à ne pas être contaminé sera un enjeu majeur et ça, le Bastiais Sebastien Mangini l'a bien compris. Pour veiller à cela, il a créé Registeo, un cahier de contact numérique qui permet un traçage ponctuel des clients sans application.



Fini les QR codes uniquement accessibles aux personnes détenant des smartphones ainsi que les feuilles en papier pas très écologiques, désormais il suffira d'envoyer un SMS en mentionnant son nom, prénom, la date et l'heure où l'usager se trouve dans le lieux, afin d'établir des listes de cas contact. "C'est un traçage ponctuel, qui ne géolocalise pas les gens puisque les seules informations que nous avons ce sont celles que l'utilisateur nous transmet", explique le fondateur de Registeo. Une fois le SMS envoyé, Registeo centralise et trie tous les messages dans des fichiers.





Avant la crise sanitaire, le Bastiais était spécialisé dans la communication des restaurants. Au début de la Covid-19 l'homme a dû changer son fusil d'épaule en créant tout d'abord des menus en ligne. Avec Registeo, il vise un public plus large. "Je propose Registeo à tous les lieux accueillant du public car c'est un gain de temps important pour les employés qui n'auront plus à faire remplir les formulaires aux clients. De plus, le système vise à rassurer les clients. Dans ces périodes post-confinement c'est important pour ramener du monde dans les commerces."





Un outil pour l'ARS



Sebastien Mangini s'est rapproché de l'Agence régionale de santé pour proposer une collaboration et ainsi faciliter le repérage des cas contacts mais sans succès. "J'ai tenté plusieurs fois de prendre contact avec l'ARS mais personne ne m'a répondu pourtant Registeo garantit un numéro de téléphone fiable ainsi que l'assurance que la personne se trouvait dans le lieu grâce au numéro spécial qu'il doit composer."