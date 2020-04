Covid - 19 : Opération désinfection à Sari-Solenzara

A partir de demain 7 Avril, et tous les mardis et vendredis désormais, les services techniques municipaux vont procéder à la désinfection extérieure des lieux fréquentés par le public ; A savoir les abords des magasins encore ouverts, du cabinet médical, de la pharmacie ou encore des services publics et des distributeurs de billets.



Ces désinfections se feront à partir de 5 heures du matin, par lavage haute-pression et pulvérisation du bactéricide-fongicide-virucide.

« Afin de d'optimiser ces interventions, nous demandons aux habitants de laisser libres les emplacements de stationnement devant chacun de ces établissements » précise Antoine Cinquini, premier adjoint en charge de la voirie.