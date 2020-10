Covid-19. Le premier soir de couvre feu Bastia est une ville fantôme

Livia Santana le Samedi 24 Octobre 2020 à 21:31

L'atmosphère est triste ce 24 octobre vers 22 heures à Bastia. D’habitude, le samedi soir le centre-ville est animé et bruyant mais ce samedi tout est silencieux et lest rues sont quasiment désertes.