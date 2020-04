Covid-19 - "Chanson d'après-Canzona pè dopu" : participez à son enregistrement avec I Muvrini

C.-V. M le Dimanche 19 Avril 2020 à 14:20

C'est un projet ouvert à toutes et à tous. Il consiste à participer avec I Muvrini à l'enregistrement audio ou vidéo de la "Chanson d'après-Canzona pè dopu". Pour ce faire dans ce contexte de crise sanitaire qui implique le confinement de toutes et de tous, il n'est que de suivre les préconisations du groupe, que l'on retrouvera en cliquant sur la photo ou bien en lisant la suite de cet article plus bas... Une opération qui se décline à l'international avec, si l'on veut, des versions française bien sûr, allemande, espagnole et anglaise. "Chanson d'après-Canzona pè dopu" est un projet ouvert à toutes et tous, enfants, juniors et adultes, choristes et non-choristes Confinés mais - connectés ! Parce que "a musica hè una forza"

