Covid-19 - 97 nouveaux cas positifs et un nouveau cluster en Corse

On retiendra néanmoins que les chiffres du jour font état d'une baisse des hospitalisations (moins trois par rapport à la veille et que le taux de positivité (1,7% en Corse-du-Sud et 3,3% en Haute-Corse) se situe à 2,6% pour l'ensemble de l'île



L'ARS signale également de 9 546 personnes ont reçu une première dose du vaccin (4 663 en haute-Corse, 4 880 en Corse-du-Sud) et que 604 autres ont reçu la seconde dose.