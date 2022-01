Covid-19 : 67 641 nouveaux cas ce lundi en France dont 1 272 en Corse

La France a fait état ce lundi de 67 641 nouveaux cas confirmés de Covid-19 en l'espace de vingt-quatre heures, un nombre très conséquent pour un lendemain d'un dimanche qui suit un jour férié. Sur les 7 derniers jours, on recense en moyenne plus de 167 364 cas quotidiens.

Selon les données de Santé publique France, publiées à J+3, la France enregistre un taux d'incidence de 1 672 cas pour 100 000 habitants en France, du 25 au 31 décembre 2021. En incluant les contaminations recensées le jour de Noël, ce chiffre pourrait être encore plus élevé dans la réalité.



Le nombre de personnes hospitalisées en France a encore augmenté , pour s'établir à 19 606 patients, dont 3 654 malades sont actuellement en service de soins critiques. En une semaine, le nombre de patients hospitalisés est en hausse de 16 % et en augmentation de 9 % pour les soins critiques.



En Corse

La Corse a fait état ce lundi de 1 272 nouveaux cas positifs supplémentaires en l'espace de vingt-quatre heures.

D'après Santé publique France, 149 personnes (4 plus que ce dimanche) sont hospitalisées à cause du coronavirus : 93 à Ajaccio dont 14 en réanimation ou soins critiques et 54 à Bastia dont 10 en service de soins critiques.