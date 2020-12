Covid-19 : 5 nouveaux cas et 27 personnes toujours hospitalisées ce mardi en Corse

Ce 15 décembre 27 personnes sont toujours hospitalisées pour la Covid-19 sur l'île, dont 5 en réanimation et soins intensifs.

15 de ces malades sont hospitalisés au centre hospitalier d'Ajaccio et 12 à Bastia. 6 personnes sont placées en réanimation ou soins continus (4 en Corse-du-Sud et 2 en Haute-Corse).

Seulement cinq nouvelles contaminations au Covid-19 ont été enregistrées ce mardi en Corse.