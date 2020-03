Covid-19 : 21 cas supplémentaires, 85 malades, 2 décès. L'épidémie gagne du terrain en Corse

Cela consiste essentiellement à déprogrammer toutes les consultations externes et opérations non urgentes.Dans ce cas de figure, les patients sont prévenus par l’établissement.Il faut savoir aussi que le plan blanc permet aux directions des centres hospitaliers de définir de nouvelles modalités d’organisation des services et des personnels pour les adapter à cette situation exceptionnelle.A noter que toutes les visites sont interdites.Les professionnels de santé libéraux peuvent, dès lors, mettre en œuvre, de manière coordonnée sur leur territoire, la prise en charge en ville des patients Covid-19.A noter encore "qu'un second approvisionnement en masques des médecins généralistes et infirmiers libéraux a été organisés ce jour" souligne l'ARS dans son communiqué, quotidien, de la situation générée par le Covid-19 sur l'île.