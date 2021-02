Covid-19 : 20 cas du variant anglais identifiés en Corse

Dans son bilan quotidien l'Agence Régionale de Santé de Corse indique ce 1 février que 20 cas du variant anglais de la Covid-19 ont été détectés en Corse lors de test réalisés au cours de la semaine dernière.

"Un système de surveillance renforcée a été mis en place consistant au criblage des tests PCR positifs afin de rechercher une discordance sur la protéine S. - précise l'ARS dans un communiqué - La mise en œuvre de cette surveillance depuis la semaine dernière a permis de détecter 20 cas de contamination par le variant VOC 202012/01 du SARS-CoV-2 (variant britannique) sur la base des prélèvements transmis par 2 laboratoires jeudi et vendredi derniers.

Dans le détail : 11 cas en Haute-Corse en cours d’investigations et 9 cas en Corse-du-Sud faisant partie d’un cluster professionnel contenu (annoncé le vendredi 29/01). Les 20 personnes positives et leurs contacts ont toutes été isolées dès réception du test PCR positif et donc avant la transmission pour criblage.



"Ce variant se caractérisant par une transmissibilité accrue, l’ARS insiste sur la nécessité d’appliquer strictement les gestes barrières et rappelle qu’en cas de symptômes il est important de s’isoler et faire un test." conclue l'agence de santé qui a décidé ce lundi la suspension des visites dans les établissements médico-sociaux.