Covid : 10 000 masques FFP2 distribués dans les collèges et les lycées de l'ile

Si les autorités sanitaires françaises ne sont pas favorables à la généralisation du port du masque FFP2, bien qu'il soit plus protecteur contre la propagation du Covid, la Collectivité de Corse préfère jouer la carte de la prudence et lundi 10 et mardi 11 janvier a distribué 10 000 masques FFP2 dans tous les collèges et lycées de l'ile à destination des tous les personnels y compris les enseignants. "Face à une crise comme celle que nous traversons, la CdC a choisi de se mobiliser rapidement, explique Antonia Lucciani, conseillère exécutive en charge de la culture, l'éducation et la formation. "On avait acquis un stock de FFP2 destinés aux soignants et aux professionnels du médico social qu'on n'a pas complètement utilisé, on a donc décidé de distribuer 150-200 masques dans chaque établissements de l'ile pour protéger nos agents, et éventuellement les enseignants et des élèves particulièrement fragiles" indique l'élue qui précise que "le stock des masques pourra être renouvelé automatiquement en fonction des besoins."