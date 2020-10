Couvre-feu : il est 21 heures, Ajaccio s'est éteinte

Ce samedi 24 octobre 2020, pour la première soirée de couvre-feu destinée à freiner la progression de l’épidémie en Corse, Ajaccio a éteint ses lumières et les rues sont vides et tristes.

Les établissements recevant du public ont discrètement baissé leurs rideaux à 21 heures pile, après avoir dit au revoir à leurs clients une demie heure plus tôt pour avoir le temps de ranger leurs tables.

Les Ajacciens ont joué le jeu et sont rentrés à leur domicile avant que les premiers contrôles des forces de l'ordre, mobilisées pour faire respecter cette nouvelle mesure, ne commencent.



Dans la ville impériale de nombreux policiers sont déployés en centre ville. Aux abords du port et aux sorties de la ville plusieurs patrouilles de CRS arrêtent systématiquement toutes les voitures et demandent les attestations dérogatoires aux automobilistes. Si pour ce premier soir ils feront peut être preuve de tolérance, à partir de demain les premières amendes de 135 euros tomberont si l'attestation dérogatoire n'est pas présentée.