Couvre-feu : des contrôles renforcés pour le 31 décembre en Corse-du-Sud

Il n’est pas encore 20 heures mais les forces de l’ordre sont déjà mobilisées, ce mardi 29 décembre au rond-point de Pisciatello afin de vérifier que le couvre-feu est bel et bien respecté par les automobilistes. « Avant 20 heures nous sommes dans une phase de sensibilisation puis nous pratiquons ensuite des contrôles systématiques afin de vérifier si les personnes peuvent justifier leur déplacement. Et si ce n’est pas le cas, on verbalise » explique le Capitaine Grégoire Chalmeau.



Un contrôle qui en appellera d’autres à l’approche du 31 décembre. « La mobilisation sera forte » assure le secrétaire général de la préfecture Alain Charrier. Des contrôles statiques et dynamiques sont en effet prévus sur l’ensemble du département. Avec une attention particulière pour le soir du réveillon : « Pour le 31, tous les effectifs de police et gendarmerie seront toute la nuit sur le terrain » indique t-il.



Si pour l’instant, le couvre-feu est plutôt « bien respecté » selon les autorités, l’appel du secrétaire général est clair : « il ne faut pas ruiner tous nos efforts en une soirée ». En plus de ces contrôles routiers, un « dispositif renforcé » est prévu pour tous les accès de l’île, ports et aéroports durant toute la fin de la semaine, afin que cette fin d’année se déroule « dans les meilleures conditions possibles ».