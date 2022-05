Course au large - Corsica Med : les vainqueurs fêtés à Marseille

Francesco Farci, skipper de Gin Tonic, vainqueur en classe Mini 6.50

« Après la première nuit, je n’ai plus vu personne. J’ai un bateau super rapide dans le petit temps, mais la nuit dernière quand il y a eu du vent, j’ai pensé que j’avais tout perdu. Je n’étais pas sûr d’être premier jusqu’à ce que j’arrive ici. Je fais du Mini depuis un an et demi, et ce que j’aime dans cette série, c’est que ça impose d’être bon marin et de lire dans les nuages, les courbes de côtes ou les bancs de brouillard pour trouver les veines de vent dans le petit temps. Les organisateurs sont super géniaux ; ils m’ont fait la meilleure surprise qu’un marin puisse avoir en amenant ma copine à l’arrivée ! (alors qu’elle était supposée être à Copenhague) »





Kito de Pavant, skipper de HBF Reforest’Action, vainqueur en 40 pieds

« La première étape a été longue et difficile, avec beaucoup d’aléas, et on était contents de s’arrêter et de profiter de Macinaggio, même si le temps n’était pas exactement celui qu’on aurait souhaité, et de pouvoir repartir sur une vraie étape avec du vent pour pouvoir tester nos bateaux dans la brise. C’est une première année pour le Championnat Méditerranée des Class40 et je suis à peu près sûr qu’il y aura plus de monde l’an prochain. J’ai fait les deux éditions de la Corsica Med, et j’ai envie de dire qu’on est super bien accueillis, au CNTL comme à Macinaggio, comme d’habitude ! La régate est à la fois très professionnelle dans l’organisation et très conviviale à terre, qui sont les deux clés pour que ça fonctionne. »



Jean-Luc Hamon, skipper de Racing Bee, vainqueur en duo

« La première étape était difficile, avec des choix pour trouver du vent, parce qu’il n’y en avait vraiment pas beaucoup, mais c’est bien sympa parce que c’est ça qui fait le jeu. On a un peu manqué de chance en Corse avec la météo, mais c’était vraiment très bon et très sympa le soir avec le cochon grillé. Avec Patrick Rouvier, ça fait 20 ans qu’on navigue ensemble, mais c’est notre deuxième course en double ensemble, et seulement la troisième pour moi. C’est notre première victoire ! »



Christophe Delaporte, skipper d’Equinox, vainqueur en équipage

« Super Corsica ! Nous courons à quatre. On s’est régalé. L’aller était un peu long et un peu technique, on ne pensait pas passer autant de temps en mer. Le retour était un peu « tonique » pendant les trois-quarts – puisque nous nous sommes arrêtés à Porquerolles – et plus tonique du tout ensuite, voire un peu dur pour finir. Le bateau est au pôle course du CNTL et c’est notre deuxième victoire puisque nous avons déjà gagné la Massilia en OSIRIS en début de saison. On a eu une super réception en Corse : l’accueil des gens super ! même si l’accueil du temps était moins bien. »