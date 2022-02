Coupe de France : les SCB organise un déplacement à Nantes pour ses supporters

Présentation obligatoire de la carte d’abonné nominative 2021/22

Présentation obligatoire de la carte nationale d’identité en rapport avec la carte d’abonné

Règlement en CB ou Espèces sur place

Aucune réservation préalable possible.

Ce jeudi, le Sporting Club de Bastia a procédé à l’ouverture des réservations à destination de ses supporters pour le quart de finale de Coupe de France qui se disputera le jeudi 10 février prochain à Nantes.Deux avions A320 ont ainsi été affrétés, un troisième pourra être débloqué en cas de nécessité. Ce déplacement est dans un premier temps exclusivement réservé aux abonnés 2021/22 « Generazione Turchina ».Afin de permettre au plus grand nombre de supporters de pouvoir s’organiser, le club ne débutera la commercialisation des packs qu’à compter de ce samedi 5 février à 9h30 aux guichets du stade Armand-Cesari.Les modalités à impérativement remplir pour pouvoir acquérir son pack :Le Sporting précise qu’un abonné peut acquérir plusieurs places, du moment qu’il dispose obligatoirement de la carte d’abonné et de la Carte d’Identité de la personne pour qui il effectue l’achat. L’emprunt de carte ne sera pas admis. Un abonné de moins de 16 ans doit être obligatoirement accompagné d’un adulte. De 16 à 18 ans, une autorisation parentale sera demandée à l’abonné.Dans sa démarche, le club participe financièrement afin de réduire le prix du pack à 295€, incluant l’aller-retour en avion, le transport aéroport-stade, la place de stade en secteur visiteurs ainsi qu’un plateau repas au retour eu égard à la fermeture des buvettes.Un premier vol incluant la délégation sportive décollera à 10 heures de Bastia, tandis que le second quittera Poretta à 15 heures. Le point de rendez-vous sera donné 1h avant, avec pass vaccinal obligatoire pour pouvoir accéder à l’avion et au stade La Beaujoire. Le retour s’effectuera dans la nuit après la rencontre.