Coupe de France de football : « Un petit Sporting ne passera pas !» prévient Benoît Tavenot

Ce n’est ni plus ni moins que le 4e de Ligue 1 que va affronter le Sporting, 8e de Ligue 2 ce mardi soir. Un nouveau déplacement au stade Armand Cesari pour les Aiglons niçois après celui du 21 décembre où ils avaient péniblement éliminé l’US Corte aux tirs au but. L’adversaire est de taille pour les hommes du président Ferrandi d’autant que les Niçois ne seront pas aussi diminués que contre Corte en 32e. Un beau challenge pour l’entraineur Benoît Tavenot, qui rêvait d’un tel tirage, et ses troupes. « Je voulais une Ligue 1, je suis très content d’être tombé sur Nice » déclare-t-il. « C’est une belle affiche mais j’ai dit aux joueurs que ce n’était pas un aboutissement, ni une finalité. Mais on a vraiment envie de répondre présent ».



Face à une Ligue 1, le Sporting devra impérativement mettre le curseur plus haut, produire plus que contre l’ACA ou tout autre équipe de Ligue 2. « Ce qui fait la différence entre la Ligue1 et la Ligue 2 c’est la densité du jeu, l’intensité athlétique, la maitrise technique. Il faudra rivaliser dans cette densité. Il faudra répondre à beaucoup de choses et un petit Sporting ne passera pas. Il faudra de l’engagement mais aussi être propre tactiquement. A nous d’emballer le match, d’être solide, entreprenant, on n’a rien à perdre ».

Et le coach de revenir sur le match, l’autre derby de samedi contre l’ACA. « On a fait preuve de maturité, j’ai envie qu’on reste dans la continuité. L’objectif sera de rivaliser, de répondre à ce que Nice nous proposera. Selon la composition de l’équipe en face, le profil des joueurs, cela peut être différent mais le critère athlétique sera important. On jouera avec nos forces, nos automatismes, nos acquis. On va tout faire pour passer. C’est un bon test pour nous et on a beaucoup d’envie, de détermination ».



Auteur d’un magnifique but contre le voisin ajaccien samedi, l’attaquant Félix Tomi piaffe d’impatience : « On a conscience qu’on devra élever notre niveau de jeu. C’est un match qu’on aime jouer et qu’on a hâte de jouer. Il faut prendre ce match avec les mêmes valeurs que contre l’ACA. On a conscience de nos qualités et on va tout donner car on fait ce métier pour jouer ce genre de match. On n’a pas peur car le groupe est de qualité et conscient qu’il peut faire quelque chose ».

Seul absent pour cette rencontre : le défenseur Juan Guevara.