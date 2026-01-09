Coupe de France : Sporting-Troyes à Furiani pour une place en 8e de finale

Une rencontre qui va bien au-delà d’un 16ᵉ de finale de Coupe de France pour les Bastiais. Face aux Troyens, logiques leaders de Ligue 2, le match de ce samedi après-midi à Furiani a un double objectif. Le premier reste de passer un nouveau tour en Coupe, ce qui est toujours bon pour le moral des troupes. Le second sera de jauger la qualité de jeu bastiaise dans une deuxième partie de championnat de Ligue 2 qui s’est transformée en compétition pour le maintien : « En face, on a ce qu’il se fait de mieux en Ligue 2. » a précisé Réginald Ray, l’entraîneur bastiais, en conférence de presse d’avant-match, avant de détailler ses objectifs : « Il s'agit d'une rencontre multi-objectifs, c’est un match de compétition, un match de grande valeur face au leader de Ligue 2. C’est une dynamique à maintenir et confirmer ce qu’il se passe depuis quelques temps. C’est aussi avancer dans notre jeu. Un match très, très intéressant à jouer, en plus chez nous. »



Joueur du jour de la conférence de presse, Zakaria Ariss voit dans ce 16ᵉ de finale un « bon test, car c’est le premier du championnat », dans « une nouvelle année qu’on a très bien commencée contre Grenoble ». Le défenseur bastiais rassure également : « La bonne dynamique est revenue grâce à la Coupe de France. On est des compétiteurs, on veut gagner tous les matchs. On se dit qu’on a cinq mois à jouer à fond et on va essayer de prendre des places aux autres. »



Certes, ce 16ᵉ de finale de Coupe de France ne rapportera pas de points au compteur, mais permettra tout de même au Sporting de rester, en cas de bonne prestation, dans une dynamique positive, dans un calendrier de début d’année plutôt favorable. Les Bastiais recevront Laval, concurrent direct au maintien, vendredi 16.



Concernant le groupe, Coupe de France oblige, ce sera Lisandru Olmeta qui devrait assurer le rôle de gardien, secondé par Julien Fabri. Christophe Vincent sera forfait pour la rencontre.

Le coach bastiais a profité de la conférence de presse pour répondre à quelques questions sur le mercato. Si l’idéal serait pour lui l’arrivée de cinq joueurs, il a rappelé que l’attractivité dépend aussi de la position du club au classement. Si la rumeur Jordan Ferri, milieu de l’UC Sampdoria en Serie B, est avancée, Réginald Ray a répondu : « C’est un profil qui nous intéresse. »



Le groupe bastiais :

Fabri, Olmeta, Sebas, Beltaief, Ariss, Guevara, Roncaglia, Guidi, Bohnert, Etoga, Petrignani, Janneh, Ducrocq, Meynadier, Aiki, Karamoko, Zaouai, Blé, Tomi.