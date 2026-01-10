Coupe de France- Le parcours du Sporting Club de Bastia s'arrête à Furiani

16ème de Finale de Coupe de France -SC Bastia - Troyes (Mi temps 0 - 1 )

Buts : Ripart (30ème), Bentayeb,(85e)

Arbitre: Benoit Millot

Avertissements:

SC Bastia: Guevara (24ème et 52ème), Janneh (42ème), Ducrocq (60ème) Meynadier (62ème)

Troyes: Diop (45ème +3)

Expulsion:

SC Bastia: Guevara (52ème)

4.952 spectateurs



SC Bastia

Olmeta, Meynadier, Guevara, Bohnert, Ariss, Guidi, Ducrocq (Petrignani 73ème), Janneh (Etoga 73ème), Tomi (Beltaief 89ème), Zaouai (Karamoko 89ème), Sebas. Entraineur: Reginald Ray





Troyes

Konate, Gambor, Boura, Titi, Adeline (El Idrissy 73ème), Monfray, Philiponeau, Diop, Ripart (Bentayeb 73ème), Ifnaoui, Assoumou. Entraineur: Stephane Dumont







Dans ce 16e de finale de Coupe de France face à Troyes, Réginald Ray a opté pour la défense Meynadier, Guevara, Bohnert et Ariss, complétée au milieu de terrain par Guidi et Janneh, chargés d’empêcher les assauts d’une équipe troyenne, logiquement leader de Ligue 2. Dès l’entame du match, la stratégie de Réginald Ray était plutôt claire : reproduire ce qui avait fonctionné face à Grenoble, avec une défense et un milieu récupérateur solides, capables d’ouvrir en profondeur sur Jérémy Sebas et l’attaque bastiaise.





Malgré quelques tentatives bastiaises, la première partie de la première période se montre pauvre en occasions. Il faut attendre la 20e minute pour voir les Bastiais mettre davantage de rythme dans la rencontre et apporter le danger dans la défense troyenne.

À la 25e minute, une relance ratée de Jocelyn Janneh, reprise par l’attaque troyenne, offre un coup franc à 20 mètres en faveur de l’ESTAC. Dévié par le mur bleu, il est capté par Lisandru Olmeta. À la demi-heure de jeu, après une phase d’observation et une domination mesurée, les Troyens vont montrer leur niveau. Très bien servi par son milieu de terrain, Martin Adeline sert à son tour en retrait Renaud Ripart, qui bat un Lisandru Olmeta bien seul dans sa surface (0-1).





Le sursaut bastiais sera rapide. Félix Tomi centre à deux reprises sans succès. Bohnert sert lui aussi Zakaria Ariss, trop court sur ses appuis. Quelques instants plus tard, Zaouai tente sa chance, mais le ballon est capté par Hillel Yored Konaté, le portier de l’ESTAC. Durant près de dix minutes, la pression bastiaise est forte dans la surface troyenne, mais sans être récompensée. Juste avant la pause, les Troyens se montrent de plus en plus dangereux face à une défense bastiaise parfois insuffisante. Sur un coup franc à 30 mètres, Kouadou Assoumou touche la transversale du portier bastiais. Lisandru Olmeta intervient ensuite à deux reprises pour rattraper de nouvelles erreurs défensives et permettre aux siens de rejoindre les vestiaires avec un seul but de retard.







Au retour des vestiaires, la première occasion est troyenne, avec une frappe de Martin Adeline repoussée par Lisandru Olmeta. Sur le banc, Maxime Blé remplace Jérémy Sebas. Mais la rencontre bascule rapidement pour les Bastiais, réduits à dix après le second carton jaune reçu par Juan Guevara, synonyme d’expulsion (52e).

Malgré cette infériorité numérique, les Bastiais ne se découragent pas. À la 53e minute, Félix Tomi tente sa chance, mais sa frappe cadrée est captée par le portier troyen. Au fil des minutes, les Bastiais vont toutefois perdre le fil de leur match. Sur une nouvelle erreur de relance, Lisandru Olmeta manque d’offrir le but du 2-0 à ses adversaires. Dans la foulée, Tom Ducrocq et Tom Meynadier sont avertis à quelques minutes d’intervalle, aux alentours de l’heure de jeu.





À la 73e minute, Réginald Ray procède à un double changement en remplaçant Janneh et Ducrocq, tous deux sous la menace d’un second avertissement, par Petrignani et Etoga. Sans que ces changements n’apportent de véritables modifications dans le jeu bastiais, toujours en infériorité numérique.

À la 85e minute, l’ESTAC enfonce définitivement le clou. Tout juste entré en jeu, Tawfik Bentayeb trompe la vigilance bastiaise et porte le score à 2-0.

En fin de rencontre, Beltaief et Karamoko font leur entrée en jeu à la place de Tomi et Zaouai. Le score n’évoluera plus.

Bastia s’incline 2-0 face à Troyes. Le parcours bastiais en Coupe de France s’arrête à Furiani.

