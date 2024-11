Coupe de France : Jacques-André Luciani qualifie Corte

USC Corte

Luciani, Agostini, Perotto, Machado, Aït Yahya, Aït Bassou, Boussemart, Fanni, Minin, Fonovich, Santelli, Raphaël et Dimitri Menozzi, Sodini, Trojani-Orsoni, Barallini, Tamboura, Segarel.





Linas-Monthléry

Barbessant, Correia, Skolski, Mvita Nkeulu, Doucoure, Gabriel, Sene, Fukidi, Nzuzi Mbala, Admi, Bekhadda, Bire, Maindron, Fleury, Djiba, Velandia Hoyos, Diagouraga, Mayaya.



Arbitres : M. Arnaud assisté de MM. Belcadi et Taulier.

Buts : Santelli (65e) pour Corte. Nzuzi (45e) pour Linas-Monthléry.

Avertissements : Agostini (6e) Perotto (45e+3) à Corte ; Nzuzi (26e) à Linas-Monthléry.





Après un petit round d’observation, ce sont les visiteurs qui prenaient le match en main grâce à leur remuant Sene sur le côté droit. Ils faisaient très bien circuler le ballon et Corte avait du mal à contrer cette formation. Ils ne parvenaient à être les premiers sur le cuir pour empêcher les transmissions. Et sur un dégagement de Mvita Nkeulu, Nzuzi pouvait décaler Sene sur la droite et frapper dans la foulée. Heureusement, Luciani, bien placé détournait du pied en corner (9e). Les Cortenais réagissaient dans a minute. Machado récupérait au milieu, lançait Boussemart qui tentait de lober Barbessant bien avancé. Mais le gardien interceptait la frappe. Les « verts » étaient encore à l’attaque une minute plus tard. Suite à une belle combinaison entre Boussemart et Perotto. Le centre de ce dernier était repris de volée par Santelli, sans danger pour Barbessant. Le match était bel et bien lancé. Les Cortenais maintenaient la pression et obtenaient un très bon coup franc à la 14e sur le côté gauche, à une vingtaine de mètres. Fonovich enveloppait sa frappe et trouvait le montant droit de Barbessant. On allait d’un camp à un autre et Luciani était une nouvelle fois à la parade sur une frappe de Mbala.





Le jeu baissait d’intensité et l’on se dirigeait vers la pause lorsque Admi filait vers le but de Luciani. Il était fauché par Agostini. Le pénalty était transformé par Nzuzi, prenant Luciani à contre-pied.

Corte était sous le choc, mais de retour des vestiaires, les locaux dressaient le siège dans le camp des Essoniens qui pliaient mais qui ne rompaient pas. Ils tenaient bon défensivement en dégageant tous les ballons sans se poser de questions. Mais on sentait que les joueurs de Linas-Monthléry ne pourraient pas tenir toute une mi-temps sous les coups de boutoir des locaux. Des Cortenais qui étaient justement récompensés de leurs efforts à la 65e. Tamboura filait sur la droite, centrait pour Santelli. Le gardien, sorti à sa rencontre, se loupait. Santelli pouvait récupérer et glisser le cuir dans les buts vides pour l’égalisation : 1-1.

Les visiteurs tentaient alors de réagir, mais la défense locale était bien regroupée autour de Aït Yahya, impérial tout au long du match, tandis que Luciani intervenait à deux reprises sur des frappes de Nzuzi et Sene. Les minutes s’égrenaient et l’on semblait prendre le chemin des tirs au but. C’est d’ailleurs ce qui arrivait au terme de la rencontre malgré une superbe tête de Segarel, dans la dernière minute du temps réglementaire. Une tête qui fuyait le cadre !





Ainsi, les visiteurs débutaient la séance de tirs au but. Face à eux un Luciani hyper motivé et concentré. Bire frappait et Luciani, d’une main opposée ferme, détournait le cuir. Dans la foulée Machado donnait l’avantage à Corte. Nzuzi se présentait face à Luciani qui partait une nouvelle fois du bon côté en interceptant ce deuxième tir au but. Finalement Corte parvenait à se qualifier 4-2 !





Les Cortenais affronteront donc la formation de Mayotte, Les Diables Noirs de Tombani (R1) qui s’est qualifiée ce samedi après-midi aux dépens de l’US Crépy-en-Valois. Une rencontre qui aura lieu mardi soir sur le stade Santos Manfredi à 18 heures.





A l’issue de la rencontre, David Faderne, très ému, indiquait que ses joueurs « n’ont pas réussi à mettre en place ce que nous avions travaillé à l’entraînement. On n’a pas le match qu’on voulait. On n’a pas enflammé le match. Il n’y avait pas d’intensité. On prend ce pénalty à la 45e, mais on était toujours en vie. Et puis Jacques a été monstrueux en arrêtant deux pénaltys. Je suis heureux pour les joueurs et les dirigeants. Le travail de tous est récompensé. L’aventure continue… »