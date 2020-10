Coupe de France : Furiani-Agliani élimine le Sporting !

Stade Armand-Cesari, SCB : 2 AS Furiani-Agliani : 2 (5-5 au tirs aux buts après la première série de tirs) ASFL qualifiée mort subite.

Buts pour le Sporting : Bocognano et Santelli sur penalty, pour Furiani : Nouala et Romain

400 spectateurs environ



ASFA

Albertini, Caldeirinha, Giabiconi, Valery, Barsotti Aait Bassou 28’epuis Romain 62e) , Bouazza, Nouala, Teixera, Boucharoud, Boy, Annkour (Cinquini 74e)



SCB

Lombard, Roncaglia, Bocognano, Cardinal (Guidi 60e) , Salis, Moretti, Diongue, Guibert (Schur 82e), Raspentino (Ben Saada 70 e) , Kerbache, Santelli Mathieu





Chabert, a fait tourner son effectif pour ce match de coupe. Il présente un onze inédit avec la première titularisation de Raspentino sur le front de l’attaque ainsi que celle de Salis et Moretti.

Un début de match poussif des "bleus" et sur leur première grosse occasion, un coup de pied arrêté, une fois n’est pas coutume les bastiais prennent l’avantage grâce à leur buteur maison Bocognano d’une tête imparable.

Les furianichi ne baissent pas les bras et sont récompensés sur une belle frappe de Nouala aux 25 mètres après une perte de balle de Diongue au milieu de terrain.



Plus rien ne sera marqué au cours de la première mi-temps.



Un sporting poussif, emmené par un bon Raspentino pour son retour à Furiani.

Raspentino qui crée des actions et obtient un corner ou les rouges et blanc vont se dégager dans un premier temps mais le ballon va revenir sur Diongue qui entre dans la surface et se fait tacler irrégulièrement : il obtient un penalty logique, transformé par Santelli.

Le sporting qui tenait son match, perd un ballon au milieu et se fait punir par un ancien bleu Julien Romain, fraichement rentré qui vient égaliser pour la deuxième fois pour Furiani.

Les joueurs du Sporting se font peur sur cette fin de match avec les assaut répétés en contre des joueurs de L’ASFA,

Boucharoud tentera d’avoir un penalty mais sans succès et un contre dans la dernière minute du temps réglementaire mais il se fait découper par Guidi qui s’en sort bien avec un jaune .



Tirs au but

Les 5 premiers tireurs ont marqué, le stade Furiani a droit à l'épreuve de la mort subite donc.

Dumé Guidi, qui s'était révélé au sein de cette équipe de Furiani, rate son tir au but qui condamne le Sporting à l'élimination.

Le Sporting quitte donc la tête basse l'épreuve dès le premier tour. Il laisse la place à une équipe qui lui était équipe inferieure sur le papier mais qui n'en pas moins su tirer les (bons) marrons du feu.