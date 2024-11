Coupe de France. Face aux Herbiers, Mathieu Chabert (AC Ajaccio ) veut « aller le plus loin possible »

Peu habitué aux exploits en Coupe de France dans son histoire, l’AC Ajaccio fait son entrée en lice dans une compétition qui ne lui sied guère. Eliminé par Orléans (National) au stade Michel Moretti, dès le 8 e tour, Mathieu Chabert, le coach ajaccien, sait que ce déplacement aux Herbiers, 4 e de National 2, a tout d’un match piège « On a préparé ce match comme si c’était une rencontre de championnat. On a fait exactement la même préparation que lors d’un déplacement chez une Ligue 2. Une équipe de haut de tableau en N2, spécialisée de la Coupe, qui reçoit une équipe de Ligue 2 fait que les valeurs se nivellent. C’est une région de football, il y aura beaucoup de monde dans ce stade, pour encourager une équipe qui a fait de beaux parcours dans cette compétition et qui propose des choses intéressantes en termes de jeu. On se prépare à un vrai combat ».



« L’envie de réussir un bon parcours en Coupe de France »

Malgré un passé inexistant dans cette compétition, avec un seul 8e de finale lors de la saison 2008/2009, à son actif (face à Monaco), l’entraineur « rouge et blanc » veut écrire une nouvelle page de l’histoire du club : « Je ne veux pas regarder le passé et ce qui s’est fait avant. Je regarde ce qu’on va faire avec cette équipe-là. On a tous envie de réussir un beau parcours en Coupe de France en complément d’un bon championnat de Ligue 2. Cela passe par le fait d’être hyper compétent, costaud et rigoureux face aux Herbiers. Ce qui a été fait avant, cela ne sert à rien de le ressasser. C’est une nouvelle histoire qui commence avec la Coupe de France. On va tout faire pour qu’elle se passe bien. Notre ambition est clairement d’aller le plus loin possible. On ne fera pas tourner hormis sur le poste de gardien de but. La Coupe de France, c’est un match une fois par semaine jusqu’aux 16e de finale, donc nous avons les moyens de jouer notre chance à fond. On va y aller avec l’équipe la plus performante possible. On a beaucoup de respect pour cette équipe des Herbiers. Ce n’est pas un tirage facile, on sait qu’on peut passer à la trappe ».



Une dizaine d’absents pour ce match de Coupe de France

Pour ce 7e tour de Coupe de France, les Ajacciens se déplacement au stade Massabielle, qui ne devrait pas être loin d’être complet, et théâtre de nombreux exploits des locaux ces dernières années. Avec notamment, un parcours exceptionnel en 2018 qui avait mené les Herbiers jusqu’au stade de France, battu par le PSG en finale (2-0). Pas question donc pour Mathieu Chabert et ses joueurs de prendre ce match à la légère : « Il faut faire sentir aux joueurs que ce n’est pas un match comme un autre, surtout avec un tirage comme cela. On a fait une présentation vidéo de cette équipe. Elle est très forte dans ce championnat. Aujourd’hui, le championnat de National 2 est très serré avec des clubs qui s’apparentent à des clubs professionnels dans leur organisation. Ils s’entrainent comme nous le matin, les joueurs ne travaillent plus à côté, cela a beaucoup changé. Il y a beaucoup de bons joueurs et d’ailleurs nous avons été en chercher dans cette division lors du dernier mercato comme Ayessa. Sur un match, cela va être dur ».



Pour ce retour à la Coupe de France, le coach acéiste devra composer avec les absences d’onze joueurs, entre les blessés, suspendus ou appelés en sélection. Thibaut Campanini fait son retour dans le groupe après plusieurs mois d’arrêt suite à une grave blessure au genou. Quilicchini prendra la place de Sollacaro, mis au repos, dans les buts ajacciens, suppléé par Contena. Julien Pregnant et Bilal Merouga font leur apparition tandis que Clément Vidal est incertain et pourrait être remplacé par Owen-Martinez. Malgré un effectif amoindri, le coach ajaccien se veut optimiste : « C’est vrai que nous avons beaucoup d’absents avec des blessés, des suspendus et des joueurs en sélection. Mais, on souhaite enclencher une dynamique après ce bon match face à Clermont à domicile. On y va avec beaucoup d’envie et de détermination et pas avec la fleur au fusil. Après, il faudra les montrer sur le terrain. On a senti une équipe concentrée ».



Le groupe ajaccien

Quilicchini, Contena, Pregnant, Ayessa, Vidal ou Owen-Martinez, Bamba, Huard, Campanini, Mangani, Puch, Jabol, Anziani, Everson, Touzghar, Santelli, Ben Touré, A. Touré, Merouga



Blessés : Barreto, Soumano, Quemper, Jacob, Kanté

Sélections : Ibayi, Strata, Yousouf, Coutinho, Beltaief

Suspendus : Kouassi, Chegra,

Repos : Sollacaro