Coti-Chiavari : une expo de Jean Torregrosa à la médiathèque jusqu’au 31 août

Ancien professeur d’arts plastiques au Lycée Fesch d’Ajaccio pendant près de quarante ans, Jean Torregrosa est également cofondateur du groupe Akenaton, créé en 1984 avec le poète et philosophe Philippe Castellin. Ce collectif a joué un rôle important dans la promotion de l’art contemporain en Corse, en invitant des artistes du monde entier sur l'île de beauté, avec pour mission de promouvoir l'art contemporain sous toutes ses formes.



L'exposition présentera les œuvres issues de l'expérience de Jean Torregrosa au sein d'Akenaton, autour des thèmes « Grincements » et « Turpitudes ». Le vernissage aura lieu le lundi 12 août à 18h, offrant une occasion unique de rencontrer l'artiste et de découvrir ses créations.



Cet événement offre l’occasion de découvrir ou redécouvrir le travail de Jean Torregrosa, un acteur clé de la scène artistique corse.