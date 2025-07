Corte rend hommage à la petite Lucie

Une onde de tristesse a traversé Corte. Lucie, 6 ans, est décédée jeudi dernier à l’hôpital d’Ajaccio, où elle devait subir une intervention chirurgicale. Sa disparition brutale a profondément bouleversé la ville. Connue de tous, sa mère, Stéphanie Burnat, est très investie dans la vie associative locale. Coordinatrice de l’espace Operata (anciennement centre social) au sein du CPIE-A Rinascita, elle œuvre au quotidien auprès des enfants et des adolescents cortenais.



En signe de solidarité, une cérémonie d’hommage a été organisée mercredi après-midi au Domaine Saint-Jean, à la même heure que les obsèques de l’enfant, célébrées en Provence, non loin de Manosque. De nombreux habitants, amis, parents d’élèves, enseignants, collègues et élus s’y sont retrouvés. « Il s’agissait d’un moment de recueillement, mais aussi d’un moment lumineux, à l’image de Lucie, élève de l’école Sandreschi, où elle était scolarisée en classe de CP.», explique Marc-Antoine Campana, directeur du CPIE-A Rinascita. Des ballons colorés ont été accrochés aux arbres, des bulles de savon ont été soufflées par les enfants, et une sélection musicale choisie par la famille a accompagné cet hommage, voulu festif et respectueux.



Un grand portrait de la fillette avait été installé au cœur de l’esplanade, entouré de messages personnels et de dessins. À l’issue de l’après-midi, les membres de l’association ont collecté tous ces témoignages pour en faire un album destiné à la famille. « C’est notre manière, très modeste, de témoigner de notre affection et de notre soutien », a ajouté Marc-Antoine Campana.



Dans le même élan, une cagnotte en ligne a été lancée dès l’annonce du drame. Selon ses proches, Stéphanie Burnat souhaiterait en reverser le montant à une association d’accompagnement des familles, comme Inseme. « C’est à son image, généreuse, tournée vers les autres », confient ses collègues.



En signe de deuil, la municipalité de Corte a annulé la soirée piétonne qui devait lancer les soldes d’été ce même soir. À ce stade, les circonstances exactes du décès ne sont pas officiellement connues, mais la fillette serait décédée au cours de son anesthésie générale.



CNI adresse ses condoléances à la famille de Lucie.