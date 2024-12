Corte - quel programme pour la Saint-Sylvestre ?

Déjà et pour commencer, avant de passer aux choses sérieuses, revenons pour la petite histoire sur l’origine du Nouvel An et sa célébration dans le monde : nos origines françaises remontent à Saint-Sylvestre 1er, né à Rome et mort dans la même ville le 31 décembre 335 où cet Évêque romain accéda à l’épiscopat le 31 janvier 314. Depuis, on veille jusqu’à minuit afin de fêter le passage au Nouvel An, le soir du 31 décembre en vertu du dernier jour de l’année du calendrier grégorien, jour retenu par l’Église catholique pour célébrer ce pape.





Comme chaque année, elles et ils seront nombreux à faire le choix d’un réveillon à la maison pour fêter le passage à l’année 2025. Certaines cuisinières se mettront aux fourneaux, d’autres feront ce choix de se tourner vers les traiteurs pour agrémenter les tables, voire même de produits surgelés. « Nous serons une dizaine à la maison », confie Thérèse, « et nous avons fait le choix de nous tourner vers le traiteur. Le traiteur de la place Padoue, André Baldacci, nous a proposé une liste assez variée et éclectique de produits ; ainsi, et chacun aura son menu et ses saveurs ! ». « De notre côté, ce sera des plats surgelés que nous n’aurons plus qu’à passer au four de l’entrée à la bûche », ajoute, quant à elle, Antoinette.

La plupart des restaurants de la ville seront fermés à cette occasion, ou ne proposeront pas de menus spécifiques comme « Le 24 » qui mise au sein de son atmosphère feutrée et chic, propice aux tête-à-tête, aux rendez-vous en couple pour une soirée mémorable, en toute simplicité avec « une soirée tapas, accompagnée de ses cocktails et vins dont la jeune génération est très friande ; le DJ Olivier, côté animation, fera danser notre clientèle jusqu’au bout de la nuit », précise Philippe Dominici. De son côté, André Brignole, gérant de la « Trattoria », indique que son restaurant sera fermé en cette nuit du réveillon : « cela devient trop compliqué de préparer un menu spécial, et puis les gens privilégient de plus en plus la fête à la maison, pour une célébration cosy. En revanche nous serons ouverts le 1er janvier toute la journée ».





Pour événement exceptionnel, mesures exceptionnelles donc, puisque les établissements seront ouverts toute la nuit jusqu’à l’aube, et plus précisément jusqu’à 5 heures du matin. Il est toutefois recommandé de ne pas faire d’abus d’alcool ou d’avoir un conducteur sobre, pour pallier les dangers qu’il représente au volant, sachant que, pour votre sécurité, les contrôles de gendarmerie seront très nombreux dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier !





Tous les bars de la ville au diapason seront en revanche sur leur 31 ! Du Café Riche, en passant par le Cyrnéa Bar, le Rex, le Café du Commerce, le Trésor, La Coupole, Le Bip’s ou encore le Bar de la Place, accueilleront les fêtards toute la nuit : « Nous avons prévu un buffet froid pour le Cyrnéa Bar, assiettes de mini tartelettes, quiches, muffins salés, dips à accompagner de pain et autres mignardises avec soirée dansante, au chaleureux Cyrnéa Village animée par un DJ, lieu de rencontre de tous les jeunes et des étudiants de la cité », précise notre avenant hôte, si populaire auprès de jeunes et moins jeunes, Pascal Verduri.

Pour le très sympathique Sébastien Balducchi du Café Riche, « il y aura des amuse-bouches dès 18 heures où l’on pourra commencer à faire la fête avec modération pour arriver au moins à l’heure des vœux sans avoir mal au crâne », dit-il un petit sourire en coin. Pour le duo engageant et accueillant de Marc-André Libératore et Thibaut Salva de La Coupole, même topo: « Nous offrirons des toasts et tapas à la clientèle à l’heure de l’apéritif, c’est-à-dire à partir de 18 heures ; puis un DJ animera la soirée à partir de 22 heures et jusqu’au bout de la nuit et le champagne devrait couler à flots ».

Au Rex bar également, à l’ambiance avenante et stylée, « tout le monde sera sur le pont pour que cette soirée soit une totale réussite, comme chaque année. Exceptionnellement nous ne proposerons pas de restauration, mais nous offrirons des amuse-gueules tout au long de la soirée qui sera animée par le DJ PM », indique Antho Pietri, gérant de l’établissement select de la cité Paoline. Point donc besoin de mettre les petites dans les grandes assiettes pour entrer dans le Nouvel An et faire le tour d’une aventure culinaire et festive ! Il y aura des mets de fête et de conviviales préparations bluffantes, pour satisfaire aux papilles et aux goûts de chacun !





Ainsi donc, avec les agapes, son dîner organisé de façon festive et gourmande, savoureux en simplicité, la Saint-Sylvestre qui sera l’occasion de convier Bacchus aux festivités, aura ses rois et reines de beauté : ne dit-on pas que pour toucher le cœur d’un homme, il faut toucher à son estomac ! Dress code oblige, chacune et chacun de sortir de sa zone de confort et arborer une tenue éblouissante alliant confort et style avec ses dégradés de couleurs, paillettes et sequins où il sera de bon ton de souligner son look de réveillon, et d’étrenner son premier smoking pour les garçons en passant par la boutique Campus. Élégance simple pour les jeunes filles en fleur et sophistication pour ces dames au diapason de l’événement avec ce choix de tissu et matières, des boutiques « Cindy Boutique », Les frangines, les pièces de lingerie du « Gentleman », l’accessoirisation étincelante du « Tragulinu » et du « Pauvre Diable », la « Bijouterie Zuccarelli », les escarpins de « L’Adresse », sans oublier, pour parfaire à cette mise en beauté de la tête aux pieds, à la coiffure, élément indispensable, pour être l’étoile d’un soir, en sublimant notre sourire de femmes par cette touche finale de glossy et du brillant et des paillettes jusqu’au bout des ongles avec la manucure réalisée par la jeune Emma de l’institut « Maddà House ».





Des apprêts qui soulignent et murmurent élégance, glamour et beauté parmi la sarabande des animations atteignant à l’aube entre cotillons et serpentins, au passage à l’An neuf ; mais pas seulement puisque, c’est pour tous, un rendez-vous magique de cette célébration de l’année écoulée et la liesse de la rencontre avec le Nouvel An !

A cette occasion, Corse Net Infos vous adresse ses vœux les plus chaleureux pour une année de santé, de bonheur remplie d’opportunités et de succès en vous disant, « Pace è Salute » !

Gilda Emmanuelli et Mario Grazi