Corte, capitale corse des échecs ce week-end !

La faculté de droit de l’Université de Corse servait donc de cadre aux finales du championnat de Corse d’échecs ce week-end. Et c’est le club local, l’Associu di i scacchi di u centru, présidé par Sauveur Giannoni, qui était chargé de l’organisation logistique, en collaboration et avec le soutien de la ligue Corse. Ainsi, le hall avait été transformé en une immense buvette afin que les 170 joueurs, ainsi que leurs parents, puissent se restaurer et se désaltérer.

Les premières rondes ont été jouées samedi, et ce sont les licenciés âgés entre 12 et 16 ans qui ont débuté ce week-end d’échecs. « Nous avons commencé par des épreuves qualificatives dans toutes les régions insulaires », a détaillé Akkha Vilaisarn, président de la ligue Corse d’échecs, « et près d’un millier d’enfants ont joué pour retenir les 170 meilleurs afin qu’ils participent à ces finales régionales et décrochent le titre de champion de Corse. Les grands, c’est-à-dire les moins de 12 ans, les moins de 14 ans et les moins de 16 ans, qui ont une cadence de jeu un peu plus longue, ont donc débuté samedi. Ce dimanche tous les qualifiés, avec les moins de 8 ans et les moins de 10 ans, se sont donc retrouvés à Corte pour poursuivre et terminer ces phases finales. Il faut donc passer par le filtre régional pour pouvoir participer aux championnats de France et ensuite essayer d’aller plus loin, à savoir les championnats d’Europe et les championnats du monde, à l’image de notre jeune grand maître, Marc’Andria Maurizzi, qui a appris dans les écoles et qui a suivi les différentes étapes pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde ».



Le nombre de qualifiés pour la Corse est attribué par la Fédération française en fonction du nombre de licenciés et par rapport aux résultats également, ce qui représente une quarantaine de jeunes joueurs qui pourront représenter la Corse à ces championnats de France en avril prochain à Agen. Un nombre important qui prouve la bonne santé de la ligue mais qui récompense surtout le travail de formation engagé depuis plus de vingt ans au sein des écoles insulaires : « C’est notre ADN en fait. Notre philosophie c’est vraiment cette formation de masse, cette formation socio-éducative que nous faisons dans les écoles et chaque année il y a 6 600 enfants qui jouent aux échecs avec nous et nous sommes d’avoir ainsi initié et formé aux échecs plus de 50 000 jeunes », a expliqué Akkha Vilairsarn. Cette formation dans les écoles est propre à la Corse « et nous sommes d’ailleurs pris en exemple par d’autres régions mais par d’autres pays européens. La Corse est citée comme le territoire où l’on enseigne les échecs, et c’est une grande fierté pour l’ensemble des dirigeants insulaires ».



Notons enfin que cette année la ligue a développé une grande nouveauté puisque le tournoi était mixte. Filles et garçons ont ainsi pu jouer ensemble, « pour l’égalité, et c’est un beau symbole car s’il y a un sport qui peut prôner l’égalité des sexes c’est bien les échecs. Il n’y a pas de raison de penser qu’un garçon serait plus fort qu’une fille », a conclu Akkha Vilaisarn.