Corte - Une assemblée générale historique pour le CPIE-A Rinascita

Cette assemblée générale revêtait un caractère particulier. Pour la première fois depuis cinquante ans, elle s’est tenue sans la présence de son président-fondateur Antoine Feracci, figure majeure de l’association, dont l’engagement a profondément marqué son développement et son identité. En introduction de la séance, la présidente Marie-Madeleine Zuccarelli a rendu hommage à son action et rappelé combien son héritage continue d’inspirer les projets et les valeurs portées par l’association : « Antoine a consacré une grande partie de sa vie à faire du CPIE - A Rinascita ce qu’elle est aujourd’hui : une association reconnue, structurée, respectée, capable d’agir à l’échelle de toute la Corse et engagée dans de nombreux réseaux régionaux et nationaux ». Elle a également souligné la capacité de l’association à poursuivre son développement grâce à l’engagement de ses équipes, de ses bénévoles et de ses partenaires. Cette assemblée a ainsi été présentée comme un moment charnière : un temps de mémoire mais aussi une étape de transition vers une nouvelle phase de l’histoire de l’association.





Une modernisation des statuts pour préparer l’avenir

Parmi les décisions majeures de la journée figurait la révision des statuts de l’association. Comme le rappelait le directeur de l’association, Marc-Antoine Campana, cette évolution vise à adapter le fonctionnement de la structure aux nouveaux enjeux environnementaux, sociaux et territoriaux, tout en renforçant la transparence et la gouvernance démocratique : « Les statuts en vigueur depuis le 15 mai 1975 nécessitaient une actualisation afin de tenir compte de l’évolution du projet associatif, du développement des activités de l’association, des exigences liées à sa labellisation CPIE, ainsi que des nouvelles obligations juridiques et réglementaires applicables aux associations d’intérêt général ».

Cette révision permettra notamment de clarifier les missions de l’association, de renforcer son fonctionnement démocratique, d’améliorer les règles de transparence financière, d’intégrer les nouvelles activités développées ces dernières années. Adoptés à l’unanimité, ces nouveaux statuts marquent la volonté de préparer l’association à relever les défis des prochaines décennies. Marc-Antoine Campana ne cache pas son ambition pour l’association qu’il dirige : « Dans les mois à venir, je proposerais aux nouveaux membres de notre Conseil d’Administration que nous élaborions ensemble un projet associatif intitulé ‘‘CPIE - A Rinascita : Objectif 2075 !’’ Ma volonté c’est d’inscrire notre action dans le temps afin que notre association joue tout son rôle dans le développement et l’avenir de Corte. »





Une nouvelle gouvernance mise en place

L’assemblée a également procédé au renouvellement du Conseil d’Administration et à l’élection d’un nouveau président.

À l’issue des délibérations, Joseph Donini a été élu président du CPIE - A Rinascita : « Merci pour la confiance que vous m’accordez. En tant qu’enfant de la haute ville de Corte, c’est un honneur tout particulier pour moi. Mais c’est aussi une responsabilité que je mesure pleinement. Notre association porte une histoire forte, profondément liée à notre territoire. Depuis toujours elle agit pour préserver, valoriser et transmettre notre patrimoine naturel, culturel et humain ».

Joseph Donini sera entouré d’un bureau composé de Fabien Arrighi (Vice-Président), Cécile Liberatore (Trésorière), Francesca Baldacci (Secrétaire) et Marie-Madeleine Zuccarelli en qualité de Déléguée Générale. Daniel Coulon et André Fazi ont également été désignés comme Vice-Présidents respectivement en charge des activités socio-culturelles et des actions de médiation scientifique au sein de l’association. Enfin, le nouveau Président a proposé la nomination de quatre Présidents d’Honneur en reconnaissance de leur engagement exceptionnel au service de l’association au cours des cinquante dernières années : Noël Boulanger, Toussainte Houdemer, Louis Ris et Camille Zuccarelli. Cette nouvelle organisation s’inscrit ainsi dans une volonté de continuité, tout en permettant l’arrivée de nouvelles énergies pour accompagner le développement futur de l’association.

Renouvelé à hauteur d’un tiers de ses membres, ce nouveau Conseil d’Administration intègre ainsi de nouvelles personnalités : Laurence Achilli, Chantal Baldacci, Alain Biasci et Sophie Orsini. Un adhérent sera également désigné dans le courant de l’année pour représenter l’ensemble des usagers du Centre Social de l’association dans le cadre de l’élaboration du projet social 2027-2030.





Une activité soutenue au service du territoire

Marc-Antoine Campana a poursuivi le déroulé de la séance en présentant aux adhérents le rapport d’activité 2025 : « Malgré un contexte toujours contraint pour le monde associatif, notre structure a su maintenir un haut niveau d’activité grâce à l’engagement de son équipe salariée, à l’implication de ses bénévoles et à la fidélité de ses partenaires ».

Ce document de 25 pages permet de mettre en lumière l’importance des actions menées par l’association autour de quatre grands enjeux : la valorisation du patrimoine naturel et culturel, la mobilisation des acteurs du territoire, la sensibilisation aux enjeux du développement durable et le renforcement du lien social.

Les résultats financiers présentés par le directeur confirment également la bonne santé de la structure. L’exercice 2025 se clôture sur un excédent de près de 22.000 euros, témoignant d’une gestion rigoureuse et du dynamisme des activités malgré un contexte exigeant pour le secteur associatif.





Une association tournée vers son avenir

Le budget prévisionnel 2026, supérieur à 1,1 million d’euros, confirme la volonté de maintenir un niveau d’activité élevé tout en consolidant les équilibres financiers. Les orientations pour l’année à venir portent notamment sur : le développement des actions d’éducation à l’environnement, l’accompagnement des territoires, les actions socioculturelles et le renforcement des partenariats institutionnels. Ces perspectives traduisent la reconnaissance du rôle structurant joué par le CPIE - A Rinascita dans le développement local et la transition écologique en Corse. Au-delà des décisions administratives, cette journée a illustré la vitalité d’une association qui, après cinquante années d’existence, continue de se renouveler tout en restant fidèle à ses valeurs fondatrices.

Entre hommage à son histoire et préparation de l’avenir, cette assemblée générale 2026 apparaît comme une étape déterminante pour le CPIE - A Rinascita, confirmant sa volonté de poursuivre son engagement au service de l’intérêt général, de l’environnement et de Corte.

