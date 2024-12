Corte : Un partenariat renforcé pour démocratiser la science en Corse

La science au service de tous : c’est l’ambition affirmée de la convention signée ce lundi entre Antoine Feracci, président du CPIE-A Rinascita, et Antonia Luciani, conseillère exécutive en charge de la Culture, du Patrimoine, de l’Éducation et de l’Innovation Scientifique. La cérémonie, qui s’est tenue dans la salle de convivialité du Musée de la Corse, a également réuni Rémi-François Paolini, recteur de l’Académie de Corse, et Dominique Federici, président de l’Université de Corse. « Raréfaction des ressources en eau, réchauffement climatique, gestion des déchets, révolution numérique… autant de défis qui rendent le dialogue entre science, société et politique indispensable », a souligné Antonia Luciani. En écho à ces enjeux, la Collectivité de Corse a mis en place une stratégie ambitieuse, formalisée dans la convention-cadre 2023-2027. Cette initiative quadripartite réunit la Collectivité de Corse, l’Académie de Corse, la Préfecture de Corse et l’Université de Corse, autour d’un objectif commun : « favoriser un dialogue science avec et pour la société, et promouvoir l’égalité des chances et d’accès à la connaissance en Corse ».



Au cœur de cette dynamique, l’association CPIE-A Rinascita se voit confier une mission clé. Après un appel à manifestation d’intérêt lancé pour renforcer l’écosystème de la culture scientifique, son projet a été retenu par le comité territorial de pilotage. Le Conseil exécutif de Corse a validé l’attribution de 575 760 € pour soutenir ses actions jusqu’en 2027.



Les responsabilités assignées à l’association cortenaise sont vastes. Il s’agit de créer une cartographie des acteurs locaux de la culture scientifique, d’identifier des structures partenaires, de partager les informations et besoins du réseau, et d’organiser des événements. L’objectif : fédérer les compétences, mutualiser les ressources, et rapprocher les citoyens de la recherche scientifique. « La culture scientifique doit permettre au citoyen de comprendre le monde dans lequel il vit et de se préparer à celui de demain », a rappelé Antoine Feracci.



Depuis 2011, le CPIE-A Rinascita coordonne la Fête de la Science en Corse, un événement qui « a su mobiliser les acteurs et rendre la science accessible à tous les publics ». Renouvelée en 2024, cette mission de médiation scientifique marque une étape supplémentaire dans la diffusion des savoirs et la sensibilisation aux enjeux de demain.